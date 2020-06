THL: Keski-Suomessa ei uusia todettuja koronavirustartuntoja, koko Suomessa viisi uutta tapausta

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Keski-Suomessa ei ole varmistunut uusia koronavirustartuntoja. Edellisen kerran tartunnoista kerrottiin viime viikon torstaina, jolloin THL ilmoitti kahdesta uudesta varmistuneesta tapauksesta.

Keski-Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä 137 tartuntaa. THL:n lukuihin lasketaan kaikki keskisuomalaiset, joilla on todettu tartunta, riippumatta siitä, missä päin Suomea se on todettu.

THL:n tietojen mukaan testejä on tehty Keski-Suomessa yhteensä 5957 kappaletta. Tiistaista luku kasvoi 77 testin verran.

Koko Suomessa on todettu vuorokauden aikana viisi uutta koronavirustartuntaa. Todettuja tartuntoja on nyt Suomessa yhteensä 7 117.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli raportoitu eilen kaikkiaan 326. THL kertoo myöhemmin tänään uusista mahdollisista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista.