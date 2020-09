THL: Keski-Suomessa kaksi uutta koronatartuntaa, molemmat Jyväskylässä – katso oman kuntasi tilanne

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronatilastoon päivitettiin perjantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa Keski-Suomeen.

Molemmat tartunnat on todettu Jyväskylässä.

THL:n tilastoon on päivittynyt viime päivinä viiveellä Jyväskylässä todettuja tartuntoja. Kaupunki on yleensä kertonut tartunnoista jo ennen kuin ne ovat päivittyneet THL:n tilastoon. Eilen torstaina Jyväskylän kaupunki kertoi, että alkuviikon aikana koronatesteissä on tullut 26 positiivista tulosta.

THL:n tilastossa Keski-Suomen tartuntojen kokonaismäärä on nyt 188 ja Jyväskylän 149.

Koko maassa 25 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu tänään 25 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 354 tartuntaa, mikä on 37 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 183, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 171.

THL kertoo myöhemmin tänään viruksen takia sairaalahoidossa olevien määrän sekä mahdollisista koronaviruksen aiheuttamista kuolemista.