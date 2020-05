THL: Koronaan kuollut Suomessa nyt 252 ihmistä, nousua eilisestä kuudella

Suomessa on kuollut 252 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Uusia kuolemantapauksia on tullut tiistaista kuusi.

Miljoonaa asukasta kohti Suomessa on kuollut Worldometers-sivuston mukaan 45 ihmistä.

Kuolleista Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hyks) erityisvastuualueella on kuollut 207 ihmistä ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella 22 ihmistä. Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) erityisvastuualueilla on kuollut kummassakin kymmenen ihmistä. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueella on kuollut kolme ihmistä.

Koronaviruksen vuoksi Suomessa on sairaalahoidossa 188 ihmistä. Heistä 44 tarvitsee tehohoitoa. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on laskussa, sillä tiistaina hoitoa tarvitsi 195 ihmistä, joista 48 oli tehohoidossa.

Hyksin erityisvastuualueella tehohoidossa on 32 ihmistä, Oysin alueella viisi, Tyksin ja Ahvenanmaan alueella yhteensä neljä, Kysin alueella kaksi ja Taysin alueella yksi.

Uusia tartuntatapauksia 161

THL kertoi aiemmin keskiviikkona, että Suomessa on nyt 5 573 varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä oli kasvanut tiistaista 161 uudella tartuntatapauksella.

Eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, jossa niitä on 2 060. Uusia tartuntoja Helsingissä on 42. Toiseksi eniten tartuntoja on Espoossa, jossa uusia varmistettuja tartuntoja oli 51, ja yhteensä Espoossa on 640 tartuntaa. Kolmanneksi eniten tartuntoja on varmistettu Vantaalla, jossa Espoon tavoin ylittyi keskiviikkona 600 tartunnan määrä. Vantaalla tartuntoja on nyt 614.

Yli sadan tartunnan kaupunkeja ovat myös Turku ja Tampere. Turussa tartuntoja on nyt 148 ja Tampereella 130. Turussa uusia tartuntoja verrattuna tiistaihin oli kaksi, mutta Tampereella ei rekisteröity lainkaan uusia tartuntoja.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 101 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.