THL: Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 20 ihmistä

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 20 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on 180 potilasta, joista tehohoidossa 72.

Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi vuorokaudessa yhdellä.

Kuolleista 13 on Helsingin yliopistollisen sairaalan ja viisi Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta. Oulun yliopistollisen sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueilla on kummassakin kuollut virukseen yksi ihminen.

THL:n mukaan ikä on tiedossa 16 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Nuorin heistä oli kuollessaan 56-vuotias ja vanhin 101-vuotias.

Varmistettuja tapauksia yli 1 600

Testattuja näytteitä on nyt 26 500 ja laboratoriovarmistettuja tapauksia 1 615. Varmistettujen koronatartuntojen määrä nousi perjantaina yhteensä 97:llä edellisenä päivänä ilmoitettuun tartuntamäärään verrattuna.

Tautitapauksia on selvästi eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä niitä on havaittu 1 015. Esimerkiksi Pirkanmaalla on havaittu 111 tartuntaa ja Varsinais-Suomessa 80 tartuntaa.

Uudellamaalla tautitapausten määrä nousi torstaista 55:llä.

Vähiten tautitapauksia on Itä-Savossa, missä niitä on havaittu kolme.

Tautitapauksia on eniten 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä. Sairastuneista noin 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia.

Suomen väestöön (noin 5 526 800) suhteutettuna koronatartuntojen ilmaantuvuus on nyt 29,22 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.