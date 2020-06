THL: Koronavirusepidemia on rauhoittunut Suomessa – vuorokaudessa 5 uutta tartuntaa, kokonaismäärä nyt 7  214

Koronavirusepidemia on rauhoittunut Suomessa, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Vuorokauden aikana Suomessa on todettu 5 uutta koronavirustartuntaa. Vahvistettuja tapauksia on nyt yhteensä 7 214.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on maanantaina päivitetyn tiedon mukaan 23 potilasta. Tehohoidossa ei ole enää potilaita.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu maanantaihin mennessä 328. Jatkossa THL julkaisee tautiin liittyvät kuolemat ja sairaalahoidossa olevien potilaiden määrät kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, missä niitä on tähän mennessä todettu 2 733. Seuraavaksi eniten tautitapauksia on todettu Vantaalla (886) ja Espoossa (816). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on vahvistettu 5 283 tartuntaa.