THL: Kymmeniä suomalaisia on altistunut Virossa koronalle – Turun alueella useita koronatartuntoja Balkanilta palanneilla matkailijoilla

Kymmeniä suomalaisia on altistunut koronavirukselle Virossa pidetyssä yksityisyystilaisuudessa, kertoo THL tiedotteessaan. Altistuneista suurin osa on palannut Suomeen, ja viranomaiset ovat olleet heihin yhteydessä.

31.7–2.8. pidetyssä tilaisuudessa mukana olleilla kahdella helsinkiläisellä on todettu virustartunta. Heillä oli jo tilaisuuden aikana koronaoireita.

Tilaisuuteen osallistui yhteensä 81 henkilöä ympäri Suomea ja muutama virolainen. Suurin osa osallistujista on helsinkiläisiä, mutta osallistujia oli tilaisuudessa yhteensä 14 Suomen kunnasta. Osa suomalaisista on asetettu altistumisen vuoksi karanteeniin.

Toistaiseksi osallistujille tehdyissä koronavirustesteissä ei ole todettu positiivisia tuloksia. Suurin osa Virosta Suomeen palanneista osallistujista saapuivat maahan 2.–3.8. laivoilla. Matkustajia, jotka palasivat Eckerö Line & Finbo Cargon , Tallink Siljan ja Viking Linen vuoroilla tuona aikana, pyydetään seuraamaan vointiaan.

THL muistuttaa, että jos on edes lieviä koronaviruksen oireita, ei hänen silloin pidä osallistua yleisötilaisuuksiin, mennä töihin tai liikkua yleisillä paikoilla, ellei siihen ole välttämätöntä syytä.

Suomessa on todettu 22 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 22 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on nyt todettu 7 554.

Koronavirukseen liittyviä uusia kuolemia ei perjantaina raportoitu. Niitä on kaikkiaan 331.

THL:n mukaan koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on kolme ihmistä, joista kukaan ei ole tehohoidossa.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, kaikkiaan 5 504 tartuntaa. Kaupungeista tartuntoja on eniten Helsingissä, missä on todettu 2 815 tartuntaa. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla (927) ja kolmanneksi eniten Espoossa (867).

Turussa on todettu 223 tartuntaa ja Tampereella 142 tartuntaa.

Torstaina THL kertoi 20 uudesta vuorokauden aikana todetusta koronavirustartunnasta.

Tartunnat ovat olleet kahden viimeisen viikon aikana Suomessa selvässä nousussa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n torstaiaamuna pitämässä tiedotustilaisuudessa STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi viruksen tartuntamääriä kuvaavan R-luvun nousseen yli yhden. Tämä kertoo, että epidemia on kiihtymisvaiheessa.

Tartuntojen määrä on lähes tuplaantunut viimeisen seitsemän päivän tarkkailujaksona, kun verrataan edelliseen viikon mittaiseen jaksoon.

Espoolaisessa päiväkodissa ja hoivapalveluyrityksessä ilmennyt koronaa

Espoossa päiväkodissa ja kaupungille kotihoitopalveluja tarjoavassa hoivayrityksessä on ilmennyt koronavirustartunnat. Tapaukset eivät liity toisiinsa, tiedottaa Espoon kaupunki.

Toinen tartunnan saaneista on ollut kaupungin mukaan päiväkodin tiloissa ja hänet on eristetty. Virukselle on altistunut päiväkodissa kaikkiaan noin 50 ihmistä, joiden joukossa on sekä lapsia että työntekijöitä. He ovat kotikaranteenissa.

Espoon kaupunki kertoo, että koronavirukselle altistuneiden lasten vanhempiin on oltu suoraan yhteydessä. Muille tiedotetaan asiasta muutoin. Espoon kaupunki ei kerro päiväkodin nimeä asianosaisten yksityisyyden suojaan vedoten.

Myös kotihoitopalveluja tarjoavassa hoivayrityksessä sairastunut ihminen on asetettu eristykseen, ja virukselle altistuneet työntekijät ovat kotikaranteenissa. Asiakkaita ei ole selvityksen mukaan altistunut koronalle.

Noin prosentti Suomeen tulijoista osallistunut koronatestiin Helsinki-Vantaalla

Vain yhdestä kahteen prosenttia Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen tulevista matkailijoista on osallistunut vapaaehtoiseen koronatestiin lentoasemalla kuluneen viikon aikana.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, ettei hänellä ole tietoa yhdestäkään positiivisesta testituloksesta.

– Minulla ei ole tietoa, että olisi ollut positiivisia. Se ei tarkoita, ettei niitä olisi voinut olla. Tuloksen saaminen kestää vuorokauden, Aronkytö sanoo STT:lle.

Testin ottamisesta huolehtii Huslabin henkilökunta. Helsinki-Vantaan testauspiste on auki 24 tuntia vuorokaudessa.

Suurin osa testatuista on ulkomaalaisia. Testaukset kohdistetaan erityisesti matkustajiin, jotka tulevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) karanteenimaiksi määrittelemistä maista. Näitä matkustajia on päivittäin noin tuhat, kun lentoaseman kautta on saapunut vuorokaudessa noin 5 000 matkustajaa.

Aronkydön mukaan kaikille matkustajille jaetaan THL:n yleisohjeet.

– Lisäksi riskimaista tulevat matkustajat saavat karanteeniohjeen, ja kaikki matkustajat saavat koronaohjekyselyn, jonka perusteella hakeudutaan terveysneuvontaan ja sitä kautta testaukseen.

Lentoaseman tuloaulojen läheisyydestä löytyy terveysinfo, jossa työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia. Terveysinfossa arvioidaan matkustajan testaustarve ja matkustaja lähetetään tarvittaessa eteenpäin testauspisteeseen, joka toimii lähtöaulan kakkoskerroksessa konferenssitiloissa.

Tuloauloista löytyy myös Finavian yleisneuvontapisteitä, joissa jaetaan yleisohjeita koronaviruksesta ja omaehtoisesta karanteenista.

Lentoasemalla on myös maskisuositus.

– Finavia suosittaa maskeja, ja lentokoneessa on pakko käyttää maskia. Lentokentällä maskit ovat yleistyneet viimeisen viikon aikana. Yli puolet matkustajista käyttää maskia, Aronkytö sanoo.

Turku antoi maskisuosituksen joukkoliikenteeseen

Turku suosittelee joukkoliikenteen matkustajille kasvomaskien käyttöä. Kaupunki kertoo asiasta tiedotteessa. Turku on ensimmäinen maskisuosituksen antanut kaupunki Suomessa.

– Toivoimme, että kansalliset suositukset olisivat tulleet jo eilen. Meillä alkavat koulut ensi viikolla, ja on kohtuullista, että ihmiset ehtivät varautumaan, perustelee kaupunginjohtaja Minna Arve.

Maskien käyttöä suositellaan koulujen alkaessa, sillä kaupungin mukaan busseissa voi ruuhka-aikoina olla täyttä, eikä turvavälejä ole mahdollista noudattaa. Matkustamisen ajoittamista ruuhka-aikojen ulkopuolelle suositellaan myös mahdollisuuksien mukaan.

Suositusta kasvomaskeista ei toistaiseksi annettu muualle kuin joukkoliikenteeseen. Arve sanoo, että tämän kanssa Turku ei uskaltanut odotella.

– Tässä vaiheessa se on kaikkein kiireellisintä. Jos kansallisia suosituksia tulee myöhemmin, noudatamme niitä.

Pääasiassa kaupunkilaisten on hankittava maskit itse, mutta Arven mukaan kaupunki hankkii maskit niille työntekijöilleen, jotka työskentelevät terveydenhuollon tai sosiaalihuollon parissa.

Matkustajia muistutetaan pysäkeillä maskeista muistutustarroilla, mutta Arve huomauttaa, että kyseessä on suositus, jonka rikkomisesta ei tule sanktioita.

– Ei ketään jätetä bussista pois.

Turun kouluissa on käytössä samat erityisjärjestelyt kuin keväällä. Kaupungin henkilökunnalle on lisäksi suositeltu etätöitä elokuun ajaksi, jos se on mahdollista.

Turun alueella tartuntoja Balkanilta palanneilla

Turun kaupunki tiedottaa, että sen alueella on todettu heinäkuusta lähtien useita koronavirustartuntoja ihmisillä, jotka ovat matkustaneet Balkanin alueelle esimerkiksi Albaniaan, Serbiaan ja Pohjois-Makedoniaan.

He ovat aiheuttaneet myös jatkotartuntoja ainakin perheidensä sisällä.

– Balkanin niemimaan alueella koronavirustilanne on huono. Siellä matkustaneiden ja Suomeen saapuvien on siksi erittäin tärkeää noudattaa omaehtoista karanteenia 14 vuorokauden ajan, kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo tiedotteessa.

Samalla muistutetaan, että hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden kohdalla maahantulon rajoituksia ei ole.

Juttua on korjattu kello 12.06. Eilen THL ilmoitti 20 uudesta tartunnasta, ei 22:sta, kuten aiemmin virheellisesti kerroimme.