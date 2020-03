THL: Lähes tuhat varmistettua koronavirustartuntaa, 24 potilasta tehohoidossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkistanut uusimmat tiedot koronavirustartunnoista Suomessa. Varmistettuja tartuntoja on sen mukaan tällä hetkellä 958. Varmistettuja tartuntoja oli eilen 880.

THL:n mukaan sairaalahoitoa tarvitsevia koronavirustartunnan saaneita potilaita on tällä hetkellä 96. Sairaalahoitoa tarvitsevia koronavirustartunnan saaneita potilaita eilen oli 82. Tehohoitoa tarvitsevia potilaita on THL:n tietojen mukaan 24, mikä on 2 enemmän kuin eilen.

THL:n laskut perustuvat laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka se on kerännyt manuaalisesti sairaanhoitopiireiltä.

THL:n tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu 894 koronatartuntaa. Niistä 54 prosenttia on miehiä ja 46 prosenttia naisia. Eilen vastaavat prosenttilukemat olivat miesten osalta 61 ja naisten 39.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on menettänyt henkensä koronaviruksen vuoksi kolme ihmistä. Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä virukseen on kuollut yksi ihminen kummassakin.

Koko Suomessa koronavirukseen kuolleiden määrä on siis nyt viisi. THL:n tilastojen mukaan Kainuun sairaanhoitopiiri on ainoa Suomessa, jossa ei ole toistaiseksi varmistettu yhtään koronavirustartuntaa.