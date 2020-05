THL: Melkein kaikilla koronavirukseen kuolleilla yksi tai useampi perussairaus, kuolleita raportoitu perjantaihin mennessä 260

Lähes 90 prosenttia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Suomessa kuolleista potilaista on yli 70-vuotiaita, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Suomessa oli perjantai-iltapäivällä raportoitu 260 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. THL:n tarkemmat tiedot koskevat 211:tä tapausta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Noin 96 prosentilla Suomessa koronavirukseen kuolleilla potilailla oli yksi tai useampi pitkäaikaissairaus, joista yleisimpiä olivat sydänsairaus tai diabetes. Koronaviruksen aiheuttamat kuolemat työikäisille ovat olleet harvinaisia. Lasten ja nuorten koronaviruskuolemia ei ole todettu lainkaan.

Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kuolleisuutta Suomessa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa kuoli noin 14 000 ihmistä tammi-maaliskuussa, mikä on hieman vähemmän kuin yleensä alkuvuonna.

– Koronavirusinfektioon kuolleista osa olisi voinut menehtyä myös johonkin muuhun tautiin, kuten influenssaan. Siihen liittyvä tautiaalto jäi tänä keväänä erittäin lieväksi kausi-influenssarokotteen ja koronaan liittyvien rajoitusten takia, THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane sanoo.

Ruotsissa kuolleiden määrä väestöön suhteutettuna yli kuusinkertainen

Miljoonaa asukasta kohti Suomessa on raportoitu perjantaina iltapäivällä noin 47 koronakuolemaa. Esimerkiksi Ruotsin vastaava väestöön suhteutettu luku on Worldometers-sivuston mukaan yli 300. STT on laskenut Suomen luvun perjantain kuolinluvusta.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella on koronavirukseen kuollut 213 ihmistä. Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella on kuollut 23 ihmistä. Oulun yliopistollisen sairaalan (Oys) erityisvastuualueella on kuollut kymmenen ihmistä ja Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) erityisvastuualueella on kuollut 11 ihmistä. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueella on kuollut kolme potilasta.

Tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on nyt 45. Torstaina tehohoidossa oli 44 potilasta. Sairaalahoidossa on nyt yhteensä 169 ihmistä. Torstaina sairaalahoidossa oli vielä 174 potilasta, eli määrä on laskenut viidellä. Sairaalahoidossa olevien kokonaismäärä sisältää tehohoidossa olevat potilaat.

Hyksin alueella tehohoidossa on 33 ihmistä, Oysin alueella viisi, Tyksin ja Ahvenanmaan alueella neljä, Kysin alueella kaksi ja Taysin alueella yksi.

Helsingissä tartuntojen määrä ylitti 2 100:n

THL:n mukaan Suomessa on tähän mennessä todettu 5 738 koronavirustartuntaa. Tartunnoista uusia on 65. Eilen THL kertoi uusia tartuntoja olleen sata.

Eniten koronavirustartuntoja on Helsingissä, jossa tartuntojen määrä on nyt yli 2 100. Helsingissä uusia tartuntoja oli 19 ja tartuntoja on yhteensä 2 108.

Suomessa on eniten koronavirustartuntoja Helsingin lisäksi sen naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla. Espoossa tartuntoja on nyt 656 ja Vantaalla 652. Vantaalla uusia tartuntoja on torstaihin verrattuna 17. Kun ne lasketaan yhteen Helsingin uusien tartuntojen kanssa, määrä on 36. Näin Helsingin ja Vantaan uudet tartunnat ovat yli puolet Suomen kaikista uusista tartunnoista. Espoossa uusia tartuntoja rekisteröitiin kuusi.

Jyväskylässä sata koronavirustartuntaa

Yli sata koronavirustartuntaa on tähän mennessä todettu myös neljässä muussa kaupungissa. Turussa uusia tartuntoja on kolme ja yhteensä siellä on 151 koronavirustartuntaa. Tampereella ei ole rekisteröity uusia tartuntoja, ja siellä on nyt 133 varmistettua tartuntaa. Jyväskylässä on varmistettu yksi uusi tartunta ja kaupungin kokonaistartuntamäärä on nyt sata. Sata koronavirustartuntaa on myös Keski-Uudellamaalla Järvenpäässä, jossa ei ole torstain jälkeen rekisteröity uusia tartuntoja.