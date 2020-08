THL: Muuramessa yksi uusi koronatartunta – katso tästä kuntakohtainen tartuntatilanne

Keski-Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan havaittu yksi uusi koronavirustartunta. Uusin tartunta on Muuramesta, sillä kunnan tapauksien määrä on noussut THL:n tilastossa 11:een, kun se vielä eilen oli 10.

Muuramen tartunnan myötä Keski-Suomen koronatapausten määrä on 152. Tällä viikolla on ilmoitettu tätä ennen yhdestä uudesta tartunnasta Jyväskylässä ja kolmesta Laukaassa. Jyväskylässä tartuntoja on edelleen havaittu kaikkiaan 118 ja Laukaassa seitsemän.

Maakunnan tilastoissa eivät ole mukana Jämsän tartuntaluvut, sillä kaupunki kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin. Jämsässä varmistettuja tautitapauksia on edelleen 12.

Uusia koronatartuntoja todettiin Suomessa viimeisimmän vuorokauden aikana 35. THL:n tilastojen mukaan varmistettuja tautitapauksia on ilmoitettu koko maassa tähän mennessä kaikkiaan 7 906.

Tartuntojen määrä on selvässä nousussa. Viimeisimmän kahden viikon aikana on todettu 158 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Tartuntoja todettiin kuluneen kahden viikon aikana yhteensä 338 kappaletta, kun sitä edeltävän kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 180.