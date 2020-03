THL: On mahdollista, että Suomessa tartunnan saaneita on enemmän kuin tilastot kertovat

THL:n johtaja Mika Salminen sanoo, että on täysin mahdollista, että Suomessa on koronavirustartunnan saaneita enemmän kuin viralliset tilastot kertovat.

– Voi olla, että osa sairastuneista on niin lieväoireisia, että he eivät hakeudu tutkimuksiin. Näin se on kaikkialla muuallakin, eikä tälle käytännössä voida tehdä mitään, Salminen sanoi.

Salmisen mukaan nyt tärkeintä on hidastaa koronavirusepidemian leviämistä niin, että niille, jotka ovat oikeasti vakavasti sairaita, riittää sairaalapaikkoja.