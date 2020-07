THL: Risteilyillä useita tilanteita, joissa matkustajat altistuneet koronavirukselle – kaksi perhettä Silja Europan Tallinnan-risteilyltä asetettu karanteeniin

Terveysviranomaisten tietoon on tullut useita koronavirukselle altistavia tilanteita risteilylaivoilla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viranomaisten tiedossa on useita tapauksia, joissa matkustajalla on risteilyn jälkeen todettu koronatartunta. Pääsääntöisesti tartunnan saaneet ovat THL:n mukaan itse välttäneet laivalla liikkumista ja ihmisjoukkoja, joten heidän lähikontaktinsa ovat jääneet vähäisiksi.

THL kertoo tiedotteessa, että Silja Europan risteilyllä Helsingin ja Tallinnan välillä 30. kesäkuuta–1. heinäkuuta lieväoireinen ihminen on altistanut muita matkustajia oleskellessaan pidempiä aikoja laivan yleisissä tiloissa.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane kertoo STT:lle, että tietoon on kaikkiaan tullut alle kymmenen altistustilannetta. Tapaukset ovat eri laivareiteiltä muutaman viime viikon ajalta. Sane ei kerro tarkemmin, millä kaikilla reiteillä altistumisia on tapahtunut.

Sanen mukaan Silja Europan tapaus haluttiin tuoda esiin, koska siinä on ollut pidempikestoisia altistumistilanteita ja lähikontaktien jäljittäminen on ollut vaikeampaa.

– Se ei tarkoita sitä, että koko laiva olisi altistunut, vaan siellä on ollut isompi mahdollisuus altistumiselle kuin joissakin muissa tilanteissa.

Kaksi perhettä karanteenissa

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoi Ylelle, että Silja Europan risteilyltä on tiedossa kaksi perhettä, jotka ovat altistuneet virustartunnalle.

– Nämä kaksi perhettä, jotka ovat nyt karanteenissa, ovat olleet hyvin tiiviisti tekemisissä tartunnan saaneen altistajan kanssa, Lukkarinen sanoi Ylelle.

Laivalla olleista ei Lukkarisen mukaan aseteta karanteeniin ketään muita kuin jo yhteydenoton saaneet.

THL:n Sanen mukaan Tallinnan-risteilyn mainitsemisella haluttiin tiedottaa mahdollisista altistumisista, jotta ihmiset osaavat tarvittaessa hakeutua testeihin ja terveydenhuollon piiriin. Altistuneiden määrää Silja Europalla on Sanen mukaan vaikea arvioida tarkasti.

– Kyse on matkustajien informoinnista varmuuden vuoksi ja on selvää, että riski on keskimäärin pieni. Emme kuitenkaan voi tässä tilanteessa yksilöidä lähikontakteja tarkemmin ja siksi asiasta tuli tiedottaa.

Silja Europan risteily lähti Helsingistä 30. kesäkuuta kello 18.30. Paluumatkalle laiva lähti Tallinnasta seuraavana päivänä kello 12.30. THL kehottaa näillä vuoroilla matkustaneita tarkkailemaan mahdollisia koronaviruksen oireita.

THL neuvoo ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon ja hakeutumaan koronatestiin, jos ilmaantuu lieviäkään oireita.

Tallink Siljalla tiedossa toinenkin altistustilanne

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että mainitun Silja Europan risteilyn ohella heillä on tiedossa yksi muu altistustilanne. Nöjd ei kommentoi, millä reitillä toinen altistuminen tapahtui.

– Sillä laivalla olleiden ei tarvitse huolestua, koska altistuminen ei ole todennäköistä, Nöjd sanoo STT:lle.

Tallink Silja ei ole ryhtynyt mihinkään erityisiin toimiin Silja Europan tapauksen johdosta. Nöjdin mukaan laivoilla jatketaan samoja varotoimia kuin tähänkin mennessä.

– Laivoja ei oteta täyteen matkustajia. Siellä on mahdollista pitää turvavälejä. Siellä desinfioidaan ja siivotaan tehostetusti, käsidesiä on käytössä joka paikassa ja käsienpesua korostetaan.

Tällä hetkellä Tallink Siljan risteilyillä on käytössä enintään noin 70 prosenttia asiakaspaikoista. Mainitulla Silja Europan risteilyllä täyttöaste oli noin 30 prosenttia.

– Olemme lisänneet Tallinnan-reitille kapasiteettia. Siellä se jakautuu aika hyvin kaikille laivoille. Siellä ei missään nimessä kovin täyttä ole ollut millään lähdöllä, Nöjd sanoo.

STT ei ole tavoittanut Viking Linen edustajaa kommentoimaan asiaa.

Neljä uutta koronavirustartuntaa todettu vuorokauden aikana, ei uusia kuolemantapauksia

THL kertoo, ettei Suomessa ole todettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu yhteensä 329.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien potilaiden tiedot kolmesti viikossa, maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Viime viikon perjantaina raportoitiin yksi kuolemantapaus. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 19 potilasta, joista yksi on tehohoidossa.

THL kertoi aiemmin maanantaina neljästä uudesta todetusta koronavirustartunnasta. Tartuntoja on todettu Suomessa nyt yhteensä 7 257.

Todettujen uusien koronatartuntojen määrä on säilynyt koko lailla samalla tasolla viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana.

Viime viikkoina korkein tartuntamäärä todettiin keskiviikkona 1. heinäkuuta, jolloin THL tiedotti 22 uudesta koronavirustartunnasta.