THL: Suomen Wuhan-tartunta on valitettava, mutta ei odottamaton

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat luonnehtivat Suomessa löytynyttä Wuhan-koronavirustapausta valitettavaksi, mutta ei odottamattomaksi.

Sairastunut kiinalaisnainen on kotoisin Kiinan Wuhanista, ja häntä hoidetaan Lapin keskussairaalassa. Sairastuneen naisen tila on THL:n mukaan hyvä.

Aikaikkuna, jolloin potilaan aiheuttamaa altistumista on voinut tapahtua, on ollut lyhyt. Potilaan oireilu alkoi sunnuntaina Saariselällä, kolme vuorokautta ennen eristämistä. Helsinki-Vantaan lentoasema ei kuulu paikkoihin, joissa altistumista on voinut tapahtua.

THL kertoi Suomen ensimmäisestä vahvistetusta Wuhan-tapauksesta tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Maailman terveysjärjestö WHO kutsuu torstaina koolle uuden hätäkokouksen Wuhanin koronaviruksen vuoksi. Kokouksessa asiantuntijat päättävät, julistetaanko virus kansainväliseksi terveysuhkaksi.