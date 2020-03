THL: Suomessa 700 varmistettua koronavirustartuntaa

Suomessa on tähän päivään mennessä todettu yhteensä 700 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Twitterissä.

Sairaalahoidossa on 50 ihmistä, joista tehohoidossa 13.

Suomessa ei testata tällä hetkellä kaikkia tautiepäilyjä, vaan testaus on keskitetty tiettyihin ryhmiin. Testejä on tehty yli 10 500. Suomessa on tähän mennessä kuollut yksi ihminen koronaviruksen vuoksi.

THL:n mukaan sairaalahoitoa saaneista ihmisistä useita on jo toipunut sairaudesta ja kotiutunut.

Suurin osa Suomessa todetuista covid-19-tapauksista on ollut lieviä, THL kertoo.

Husissa tartuntojen määrä kasvoi selvästi loppuviikosta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä todettujen koronaviruksen tartuntojen määrä kasvoi selvästi loppuviikosta, Hus ilmoitti maanantaina. Perjantaista sunnuntaihin tartuntoja todettiin 184.

Kaikkiaan Husin alueella on varmistunut 438 tartuntaa.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi muistutti, että koronatartuntoja on Husin alueella selvästi enemmän kuin muualla maassa.

– Erityisesti Uudellamaalla on tärkeää, että noudatetaan Suomen hallituksen ohjeita tiukasti ja pyritään kaikin keinoin estämään tartuntoja, hän korosti tiedotteessa.

Kirjattuihin koronaviruksen tartuntamääriin vaikuttaa Suomessa se, että oireettomia ei yleensä testata. Onkin arvioitu, että tartuntojen todellinen määrä on oleellisesti suurempi kuin varmistuneiden tartuntojen määrä. Vaikka koronavirus voi johtaa kuolemaan, merkittävä osa viruksen saaneista sairastuu vain hyvin lievästi.

Ei ruuhkaa, potilasmäärän kasvuun varaudutaan

Koronaviruspotilaiden hoidon tilanne Husissa oli maanantaina vielä rauhallinen. Hoidossa oli noin 30 tartunnan saanutta vuode- ja teho-osastoilla. Potilashoidon yksiköt eivät olleet ruuhkautuneet.

Hus kuitenkin ilmoitti, että sairaaloissa valmistaudutaan koronaviruspotilaiden määrän lisääntymiseen.

Hus myös kertoi, että sen henkilökunnalla on todettu uusia koronatartuntoja. Kaikkiaan henkilökunnan tartuntoja on noin 40.

Tartunnan saaneet työntekijät ovat eristyksessä. Tartunnalle altistuneet selvitetään ja asetetaan kotikaranteeniin.

– Vaikka näillä toimenpiteillä on vaikutusta Husin toimintaan, näemme ne välttämättömiksi, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua, Mäkijärvi sanoi.

Päivittäin enimmillään kymmenes Husin henkilökunnasta on ollut poissa eri syistä, mikä on normaali tilanne vuodenaikaan nähden.

Husilla on ollut silmäsuojien ja visiirien saatavuusongelmia. Sairaanhoitopiiri on testannut niiden puhdistamista.

– Näiden tarvikkeiden uudelleenkäyttö on nykyisessä tilanteessa välttämätöntä, Mäkijärvi lisäsi.