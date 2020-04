THL: Suomessa nyt 40 kuollut koronavirukseen, tehohoidossa 82 ihmistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on kuollut 40 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kuolleita on nyt kuusi enemmän kuin eilen tiistaina.

Kuolleista 25 on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Hyksin erityisvastuualueelta ja 12 Kuopion yliopistollisen keskussairaalan Kysin erityisvastuualueelta. Uusia kuolintapauksia Hyksin ja Kysin alueella on molemmilla alueilla kolme.

Oulun yliopistollisen sairaalan Oysin, Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan Tyksin erityisvastuualueilla on kaikissa kuollut yksi ihminen, eikä niissä ole uusia kuolemia eilisen jälkeen.

Sairaalahoidossa on koronavirustartunnan vuoksi 239, joista 82 on tehohoidossa. 157 potilasta on normaalissa osastohoidossa.

Uudellamaalla yli 1 500 varmistettua tartuntaa

Varmistettuja koronavirustartuntoja Suomessa on nyt 2 487, joista uusia varmistettuja tartuntatapauksia on 179. Kaikista varmistetuista tartuntatapauksista 1 568 on Uudenmaan alueelta. Helsingissä on nyt todettu yhteensä 865 varmistettua tartuntaa. Pääkaupunkiseudun kunnista Espoossa on todettu 251 ja Vantaalla 175 tartuntaa.

Muista suurista kaupungeista Tampereella on löydetty 87, Oulussa 72, Jyväskylässä 73 ja Turussa 54 tartuntaa. Ainoastaan Tampereen ja Jyväskylän tartuntamäärät eivät tänään kasvaneet eilisestä.