THL: Suomessa on kuollut koronaan 220 ihmistä – Suomessa todettu pitkälle yli 5  100 koronatartuntaa, uusia tartuntoja eilisestä 125

Koronavirukseen on Suomessa kuollut 220 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Lukema on noussut vuorokaudessa kahdella tapauksella.

Tartuntoja on nyt todettu 5 176, joista uusia tartuntoja on 125. Tehohoidossa on 52 ihmistä.

Suomen 5,5 miljoonan asukkaan väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 93 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa niitä on vahvistettu 1 949. Vantaalla tartuntoja on todettu 543 ja Espoossa 540.