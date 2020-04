THL: Suomessa on todettu 2  769 varmistettua koronavirustartuntaa – uusia tartuntoja on 164

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kertonut uusia lukuja varmistetuista koronavirustartunnoista. Suomessa on nyt varmistettuja tartuntoja 2 769, joista uusia tartuntoja on 164.

Eilen uusia tartuntoja ilmoitettiin 118, keskiviikkona 179 ja tiistaina 132. Uusien tartuntojen määrä on siis pysytellyt jotakuinkin samassa luokassa.

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on eilen ilmoitetun mukaan kuollut 42 ihmistä. THL kertoo tuoreet tiedot mahdollisista uusista kuolemantapauksista myöhemmin.

Eniten tartuntatapauksia on yhä Helsingissä, jossa niitä on 955. Espoossa tapauksia on 275 ja Vantaalla 195.

Eniten tartuntoja on ikäryhmässä 50–59 vuotta, 589 tapausta. 40–49-vuotiaissa on 511 tapausta. 400–500 tartuntatapauksen luokassa ovat sekä 20–30-vuotiaat että 30–39-vuotiaat. Muissa ikäryhmissä tartuntoja on todettu huomattavasti vähemmän. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että todetut tartunnat ovat vain pieni osa kaikista tartunnoista, koska vain osa testataan.

Miehiä ja naisia on tartunnan saaneista liki sama määrä: naisia 50,8 prosenttia ja miehiä 49,2 prosenttia.

Uudellamaalla on selkeästi eniten tartuntoja sekä määrällisesti että suhteessa asukaslukuun. Uudellamaalla on 103 tapausta 100 000 asukasta kohden. Seuraavaksi eniten tapauksia suhteessa väkilukuun on Lappiin kuuluvan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella, 56 tapausta 100 000 asukasta kohden. Koronavirustartuntoihin liittyviä lukuja voi tarkastella THL:n karttasovelluksesta.