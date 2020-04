THL: Suomessa on todettu 2  905 varmistettua koronavirustartuntaa – uusia tartuntoja 136

Suomessa on todettu 2 905 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Uusia tartuntoja on eilisen jälkeen kirjattu 136.

Eilen kerrottiin 164 uudesta tartunnasta. Torstaina uusia tartuntoja ilmoitettiin 118, keskiviikkona 179 ja tiistaina 132. Uusien tartuntojen määrä on siis pysytellyt jotakuinkin samalla tasolla.

Helsingissä on mennyt rikki tuhannen varmistetun tartuntatapauksen raja. Nyt tartuntoja on 1 009. Seuraavaksi eniten tartuntoja on Espoossa, 285, ja Vantaalla, 207. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että todetut tartunnat ovat vain pieni osa kaikista tartunnoista, koska vain osa testataan.

Uudellamaalla tartuntoja on huomattavasti enemmän kuin muualla Suomessa sekä määrällisesti että suhteutettuna väkilukuun. Tartuntoja on 108 kappaletta 100 000 ihmistä kohden, kun muualla tartuntojen määrä on 9–70 per 100 000 asukasta.

Yle: Oikeuskansleri selvittää Telian paikkatietodatan käyttöä

Oikeuskansleri on alkanut tutkia, miten valtioneuvosto ja ministeriöt käyttävät paikkatietoja ja teknologiaa koronavirusepidemian torjunnassa, kertoo Yle. Uutisen mukaan oikeuskansleri kiinnostui liikkumisen valvonnasta sen jälkeen, kun Telia ilmoitti luovuttavansa puhelinten anonymisoituja paikkatietoja hallitukselle.

Paikkatiedot osoittavat puhelinten yhdistymisen mobiiliverkkoihin, joten ne auttavat seuraamaan liikennevirtoja ja ihmisten liikkumista.

Ylen mukaan oikeuskansleri haluaa selvittää, miten ja millaisiin tarkoituksiin paikkatietoja käytetään sekä mitä muita teknologisia seurantakeinoja on käytössä.

Yle kertoo kansalaisten kannelleen oikeuskanslerille muun muassa hallituksen, sisäministerin ja poliisihallituksen toimista. Paikkatietoasiaa oikeuskansleri tutkii oma-aloitteisesti.