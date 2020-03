THL: Suomessa on todettu nyt yhteensä 30 koronavirustartuntaa, uusia tartuntoja useissa sairaanhoitopiireissä

Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä 30 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Uusia tartuntoja on todettu useissa sairaanhoitopiireissä.

Esimerkiksi Kanta-Hämeessä on todettu toinen koronavirustartunta, kertoo alueen sairaanhoitopiiri. Kansalaisopistossa tapahtuneen opetuksen takia altistuneita on 31. Heidät määrätään kahden viikon kotikaranteeniin.

Pohjois-Italiassa matkailleelta henkilöltä todettiin koronavirustartunta eilen. Oireet alkoivat viime torstaina, jolloin henkilö oli opetustyössä Forssan seudulla toimivassa Wahren-opistossa.

Näiden opiskelijoiden lisäksi ainoat lähikontaktit ovat tartunnan saaneen puoliso ja kotona vieraillut huoltomies, jotka molemmat on määrätty 14 vuorokauden kotikaranteeniin.

Myös Pirkanmaalla on todettu yksi uusi koronavirustartunta, kertoo sairaanhoitopiiri. Hän oli ollut matkalla Pohjois-Italiassa. Kaikki altistuneet on kartoitettu. Pirkanmaalla on todettu yhteensä viisi koronavirustartuntaa.