THL: Suomessa tiedossa 33 uutta koronavirustartuntaa, kaikkiaan tartuntoja 6  380

Suomessa on nyt yhteensä 6 380 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilisen jälkeen uusia tartuntoja on tullut tietoon 33.

Koronavirustestejä on tehty tähän mennessä hieman alle 149 000. Eniten koronatapauksia on todettu Helsingissä, 2 379 kappaletta. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla, jossa on vahvistettu 761 tartuntaa. Espoossa vahvistettuja tapauksia on kolmanneksi eniten eli 717.

Ikäryhmistä eniten koronavirustartuntoja on todettu 50–59-vuotiailla, joilla on vahvistettu hieman alle 1 200 tartuntaa. 9-vuotiailla lapsilla tai sitä nuoremmilla tartuntoja on todettu 167 kappaletta.

Eiliseen mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia oli todettu Suomessa 298. Tämän päivän kuolinluvut tarkentuvat myöhemmin tänään.