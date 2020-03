THL: Suomessa todettu 1 384 varmistettua koronavirustartuntaa – uusia tapauksia hieman yli 70

Suomessa on todettu yhteensä 1 384 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tapauksien määrä on lisääntynyt 71:llä eilisestä, jolloin tapauksia kerrottiin olevan 1 313. Vahvistetuista tartunnoista nyt tasan 52 prosenttia on todettu miehillä.

Todellinen sairastuneiden määrä on käytännössä huomattavasti suurempi, koska kaikkia oirehtivia ei testata. Vaikka koronavirus voi aiheuttaa kuoleman, osa tartunnoista on täysin tai lähes oireettomia.

THL:n tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Husin alueella varmistunut 37 uutta koronavirustartuntaa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on varmistunut 37 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä alueella on todettu nyt 819 koronavirustartuntaa, Hus kertoo.

Hus kertoo todettujen koronavirustartuntojen määrät aina edelliseltä päivältä.

Suomessa todettu 13 koronakuolemaa

Eilisten tietojen mukaan Suomessa on todettu 13 koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa. Näistä kymmenen on tapahtunut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella sekä Kuopion, Oulun ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueilla yksi kussakin.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita puolestaan kerrottiin eilen olevan 143, ja tehohoidossa kerrottiin olevan 49 potilasta.

Tietojen odotetaan päivittyvän myöhemmin tänään.

