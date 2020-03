THL: Suomessa uusia koronatartuntoja 10, tapauksia kaikkiaan 40

Suomessa on todettu yhteensä 40 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Laitoksen eilisen ilmoituksen jälkeen uusia tapauksia on kertynyt 10 kappaletta.

Sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu kummassakin kolme uutta tartuntaa. Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on todettu kussakin yksi tapaus.

Kaikki uudet potilaat ovat olleet viime aikoina matkoilla epidemia-alueella Italiassa tai olleet tekemisissä alueelta palanneen kanssa Suomessa, sairaanhoitopiirit kertovat. Sairaanhoitopiirit selvittävät altistuneita ja ovat heihin yhteydessä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n kansallisilta viranomaisilta keräämien tietojen mukaan Suomessa on selkeästi vähemmän todennettuja tartuntoja kuin muissa Pohjoismaissa. Eniten tartuntoja on Ruotsissa, jossa niitä on WHO:n seurannan mukaan 248 kappaletta.

Tampere peruu luokkaretket, Opetushallitus ei ohjeista

Opetushallitus ei ohjeista kouluja ulkomaille suuntautuvista luokkaretkistä. Se muistuttaa, että koulut päättävät koulun ulkopuolisesta opetuksesta ja niihin liittyvästä matkustamisesta itse.

Tampereen kaupunki on päättänyt perua koulujen ja oppilaitosten kaikki ulkomaan matkat toukokuun loppuun asti. Samalla kaupunki päätti, ettei se vastaanota ulkomailta suuntautuvia koululaisten ja opiskelijoiden vierailuja Tampereen kouluihin ja oppilaitoksiin.

Kaupungin johtoryhmä teki päätöksen asiasta tiistaina. Kaupungin tiedotteen mukaan ratkaisuun päädyttiin, sillä epidemia-alueiden määrittely muuttuu jatkuvasti ja lisäksi ulkomaille lähtevät opiskelijat saattavat joutua karanteeniin tai altistua koronavirustartunnalle.

Opetushallitus kehottaa tutustumaan ulkoministeriön matkustustiedotteisiin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksiin sekä matkanjärjestäjien ilmoituksiin ja sopimusehtoihin.