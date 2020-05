THL: Uusia koronaan liittyviä kuolemia neljä – kokonaismäärä lähes 300

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Suomessa nyt raportoitu 297 kappaletta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tapaukset ovat lisääntyneet eilisestä neljällä.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on tällä hetkellä 120 ihmistä, joista 30 on tehohoidossa.

THL:n mukaan Suomessa on nyt 6 286 vahvistettua koronavirustartuntaa. Eilisen jälkeen tietoon on tullut 58 uutta tartuntaa.

Sairaanhoitopiireistä tartuntoja on suhteellisesti diagnosoitu yhä eniten Uudenmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Määrällisesti tartuntoja on eniten pääkaupunkiseudulla. Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa on todennettu yhteensä lähes 3 800 tartuntaa.

Länsi-Pohjan alueella sijaitsevissa Tornion, Kemin, Ylitornion ja Keminmaan kunnissa on puolestaan todettu yhteensä 139 koronavirustartuntaa. Tartuntoja on näissä kunnissa esimerkiksi yksi enemmän kuin koko Tampereen kaupungissa, jonka väkiluku on yli nelinkertainen näihin neljään kuntaan verrattuna.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa 293 eilisten tietojen mukaan. Eilisten tietojen mukaan sairaalahoidossa oli koko maassa 118 ihmistä, joista tehohoidossa oli 32. THL:n on määrä kertoa uusimmat tiedot koronavirukseen liittyvistä kuolemista ja sairaalahoidon määristä myöhemmin tänään.

THL:n Salminen kritisoi vanhusten eristämistä HS:lle - "Siinä on tiettyä holhousta, joka ei mielestäni kuulu asiaan"

THL terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kyseenalaistaa hyväkuntoisille ikäihmisille annettavan ohjeistuksen karanteenin kaltaisissa olosuhteissa pysymisestä.

– Siinä on sellaista tiettyä holhousta, joka ei minun mielestäni kuulu asiaan. Jos he itse ottavat sen riskin, että haluavatkin liikkua ulkona ja tavata sukulaisia, niin sitten ottavat. Ei se minun mielestäni ole viranomaisten tehtävä lähteä siihen väliin, Salminen sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Hallitus ohjeisti maaliskuun puolivälissä yli 70-vuotiaita pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa eli välttämään lähikontakteja parhaansa mukaan. Toimintaohjeessa esimerkiksi kehotettiin välttämään tarpeettomia vierailuja yli 70-vuotiaiden luona.

Salminen kertoo HS:n haastattelussa saavansa asiaan liittyen paljon yhteydenottoja ikäihmisiltä, jotka eivät ymmärrä rajoitusta. Hänen mukaansa hoitokodeissa rajoitukset ovat ymmärrettäviä ja tarpeellisia, mutta itsekseen asuvien hyväkuntoisten vanhusten kohdalla kyseenalaisia.

– He ovat ihan terveitä, hyväkuntoisia, mutta ei heillä ole paljoa elämää jäljellä. Eivät he halua istua kotona tapaamatta lapsenlapsiaan ja lapsiaan, Salminen kertoo lehdelle saamistaan yhteydenotoista.

Salmisen mukaan hallitus päättää koronaviruksen leviämisen rajoittamiseen liittyvistä toimista tai niiden purkamisesta "oman linjansa mukaan". Hän kertoo ymmärtävänsä sitä, että hallituksen tulee katsoa maan kokonaisetua.