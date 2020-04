THL: Varmistettuja koronavirustartuntoja 1 446 – luku on noussut eilisestä 62 tartunnalla

Suomessa varmistettuja koronavirustartuntoja on nyt 1 446. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi uusia tietoja koronavirustartunnoista aamulla. Uusia tartuntoja on varmistettu eilisen jälkeen 62.

THL tiedottaa kuolleista ja tehohoitopotilaista myöhemmin tänään. Eilen THL kertoi koronavirukseen kuolleen Suomessa 17 ihmistä. Eilen koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli 137 potilasta, joista 56 oli tehohoidossa.

Eniten varmistettuja tartuntoja on sairaanhoitopiireittäin Helsingin ja Uudenmaan (Hus) alueella, jossa THL:n mukaan tartuntoja on 931. Toiseksi eniten tartuntoja on Pirkanmaalla (109) ja kolmanneksi eniten Varsinais-Suomessa (65). Vähiten tartuntoja on Itä-Savossa, jossa on varmistettu vain yksi tartunta.

Ikäryhmittäin eniten tartuntoja on 50–59-vuotiailla, joilla tartuntoja on 306. Varmistetuista tartunnoista 51,5 prosenttia on miehiä ja 48,5 naisia.