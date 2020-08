THL kertoi kahdesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta poikkeuksellisesti tänään

Suomessa on todettu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, tiedotti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina.

Aikaisemmin THL on kertonut päivittävänsä tiedot kuolleista vain maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Nyt koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu Suomessa yhteensä 331.

Sairaalahoidossa kuusi ihmistä

THL päivitti tiistaina myös sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän. Tiistaina sairaalahoidossa oli kuusi ihmistä, joista yksi oli tehohoidossa.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana eli heinäkuun 26. päivän ja elokuun ensimmäisen päivän välillä todettiin 69 uutta tautitapausta.

Raportointiviiveet voivat THL:n mukaan kuitenkin vaikuttaa tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson lukumääriin.

Valtakunnallinen koronavirusepidemiatilanne on THL:n mukaan Suomessa edelleen vakaa.

Tartuntoja nyt 7 483

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 17 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoi aiemmin tänään. Tartuntoja on nyt yhteensä 7 483.

Eniten tartuntoja on Uudellamaalla, kaikkiaan 5 454. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä, kaikkiaan 2 793. Vantaalla on todettu 919 tartuntaa ja Espoossa 856 tartuntaa.

Turussa tartuntoja on 218 ja Tampereella 142.