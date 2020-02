THL rauhoittelee: Lomailijan riski saada koronavirus on äärimmäisen pieni Kiinan ulkopuolella

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi, että lomailijoiden riski saada koronavirustartunta on pieni, ellei matkusta Kiinaan.

– Yksittäisen ihmisen riski on äärimmäisen pieni suomalaisten suosimissa lomakohteissa, sanoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Talvilomakausi on alkamassa Suomessa. Sitä seuraavat pääsiäislomat, ja pian sen jälkeen onkin alkamassa kesälomakausi.

Tartunnoista 99 prosenttia on havaittu Kiinassa. Vajaasta 1 400 menehtyneestä yksi ainoa on kuollut Kiinan ulkopuolella. Suomessa yhden Lapissa matkailleen tartunnan saaneen kiinalaisturistin karanteeni on purettu.

THL kehottaa matkailijoita kuitenkin seuraamaan THL:n verkkosivuilla olevaa päivitettyä tilannekuvaa ja ulkoministeriön verkkosivuilta löytyviä matkustustiedotteita. Puumalaisen mukaan kannattaa tehdä myös matkustusilmoitus, jotta viranomaiset tietävät missä henkilö on.

Maailman terveysjärjestöllä WHO:lla ei ole tällä hetkellä suosituksia matkailua tai kauppaa koskevista rajoituksista, mutta järjestö on julistanut Kiinan Wuhanista löytyneen uuden covid-19-tyypin koronaviruksen kansanterveysuhaksi.

Vaikka lomailijoilla ei ole THL:n mukaan tällä hetkellä syytä huoleen, koronaviruksen uhkaan on varauduttava myös Suomessa. THL:n johtaja Mika Salminen ennakoi, että koronaviruksen aiheuttama uhka tuskin poistuu seuraavien kuukausien aikana.

Aiemminkin vastaavia epidemioita

Jos epidemia lähtee leviämään Kiinan ulkopuolelle, se leviää väistämättä myös Suomeen. Salmisen mukaan silloin vain todetaan, että tämmöinen tauti on ikävä kyllä tullut.

Hän huomauttaa, että Suomessa on aiemminkin ollut vastaavia epidemioita, ja niistä on selvitty. Hän ottaa esimerkiksi sikainfluenssan.

Salmisen mukaan Suomessa on varauduttu epidemioihin kymmenien vuosien ajan. Järjestelmä on hajautettu, eli kaikilla on vastuu epidemian torjumisessa.

Tavallisen ihmisen kannalta käsihygienia on käypä keino taistella koronavirusta vastaan.

– Sillä pystytään vaikuttamaan aika paljon viruksen leviämiseen, Salminen sanoo.

Toinen keino rajoittaa koronaviruksen aiheuttamaa epidemiaa on kotihoito.

Salminen huomauttaa, että lievimmät tapaukset jäävät piiloon. Koronavirustartuntojen laajuudesta ei näin ollen ole tietoa. Lievimmät tapaukset vertautuvat kausi-influenssaan.

STM lisäsi yleisvaarallisten tautien luetteloon

Sosiaali- ja terveysministeriö on lisännyt uuden covid-19-koronavirustyypin aiheuttaman vaikean infektion yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon.

Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos taudin tarttuvuus on suuri, tauti on vaarallinen ja taudin leviäminen voidaan estää esimerkiksi karanteeneilla ja eristämisellä. Karanteeni on tarkoitettu taudille altistuneelle mutta oireettomalle henkilölle. Eristykseen määrätään jo sairastunut henkilö.

STM:n mukaan eristyksen tavoitteena on estää tartuntataudin leviäminen rajoittamalla henkilön liikkumista sekä hoitamalla tarttuva tauti mahdollisimman nopeasti. Potilas on eristyksissä sairaalassa, jossa häntä tutkitaan ja hoidetaan.

Uusi covid-19-virus on rakenteeltaan ja tartuntatavoiltaan samankaltainen kuin aiemmin tunnetut, vakavia sairauksia aiheuttavat sars- ja mers -koronavirukset, jotka ovat jo yleisvaarallisten tartuntatautien luettelossa.