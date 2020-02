THL rauhoittelee: Matkailijan riski saada koronavirus äärimmäisen pieni Kiinan ulkopuolella

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi, että lomailijoiden riski saada koronavirustartunta on pieni, ellei matkusta Kiinaan.

– Yksittäisen ihmisen riski on äärimmäisen pieni suomalaisten suosimissa lomakohteissa, sanoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Tartunnoista 99 prosenttia on havaittu Kiinassa. Vajaasta 1 400 menehtyneestä yksi ainoa on kuollut Kiinan ulkopuolella. Suomessa yhden Lapissa matkailleen tartunnan saaneen kiinalaisturistin karanteeni on purettu.

Talvilomakausi on alkamassa Suomessa. Sitä seuraavat pääsiäislomat, ja pian sen jälkeen onkin alkamassa kesälomakausi.

Vaikka lomailijoilla ei ole THL:n mukaan tällä hetkellä syytä huoleen, koronaviruksen uhkaan on varauduttava myös Suomessa. THL:n johtaja Mika Salminen ennakoi, että koronaviruksen aiheuttama uhka tuskin poistuu seuraavien kuukausien aikana.

Jos epidemia lähtee leviämään Kiinan ulkopuolelle, se leviää väistämättä Suomeen. Salmisen mukaan silloin vain todetaan, että tämmöinen tauti on ikävä kyllä tullut.

Aiemminkin vastaavia epidemioita

Hän huomauttaa, että Suomessa on aiemminkin ollut vastaavia epidemioita, ja niistä on selvitty. Hän ottaa esimerkiksi sikainfluenssan.

Salmisen mukaan Suomessa on varauduttu epidemioihin kymmenien vuosien ajan. Järjestelmä on hajautettu, eli kaikilla on vastuu epidemian torjumisessa.

Tavallisen ihmisen kannalta käsihygienia on käypä keino taistella koronavirusta vastaan.

– Sillä pystytään vaikuttamaan aika paljon viruksen leviämiseen, Salminen sanoo.

Toinen keino rajoittaa koronaviruksen aiheuttamaa epidemiaa on kotihoito.