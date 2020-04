THL:n Salminen MTV:lle: Koronaepidemian huippu voi mennä Suomessa syksyyn

Koronaepidemian huippu on Suomessa vielä kaukana edessäpäin, arvioi professori Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Salminen kommentoi koronatilannetta Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Salminen arvioi myöhemmin lauantaina MTV Uutisille, että tautihuippu olisi Suomessa syksyllä.

– Epidemian kulku on niin hidasta, että aika kaukana vielä on. Tällä vauhdilla se ei vielä kesällä ole, syksyyn asti mennään. Se on se huono puoli tässä hidastumisessa, Salminen totesi MTV:n haastattelussa.

Ykkösaamussa Salminen sanoi, että epidemian hidastuminen merkitsee sitä, että Suomessa asetettuihin rajoituksiin voitaisiin ehkä tehdä lievennyksiä, kun nyt on mahdollisuus entistä laajempaan koronatestaukseen ja tartuntaketjujen tarkempaan seurantaan.

Salminen muistutti, että on vaikea jatkaa siten, että yhteiskunta on lähes täysin kiinni. Sillä on pitkittyessään vaikutuksia sekä ihmisten terveyteen että taloustilanteeseen esimerkiksi työttömyyden kasvun vuoksi.

Salminen arvioi, että koronarokote saadaan käyttöön vasta aikaisintaan noin puolentoista vuoden päästä.

– Meidän pitää oppia elämään koronan kanssa mahdollisimman vähin vaurioin, hän sanoi.

Suomessa varmistettu 80 uutta tartuntaa

Suomessa on yhteensä 4 475 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lauantaina. Uusia varmistettuja tartuntoja kirjattiin vuorokaudessa 80.

Uusien löydettyjen tartuntojen määrä laski, sillä perjantaina niitä ilmoitettiin olleen 111.

Suomessa on nyt tartuntoja 80,8 kutakin 100 000 asukasta kohti.

THL kertoo mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista myöhemmin lauantaina. THL:n perjantaina ilmoittamien lukujen mukaan koronaan oli kuollut yhteensä 177 ihmistä.

Koronatartunnat ovat keskittyneet vahvasti eteläiseen Suomeen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on havaittu Suomen tartunnoista 3 010.

Paikkakunnista uusia koronaviruksen tartuntoja löydettiin Helsingissä vuorokaudessa 27. Pääkaupungissa on löydetty nyt 1 669 koronaviruksen saanutta.

Espoossa varmistettujen tartuntoja määrä kipusi 463:een, missä on lisäystä perjantailta 13. Vantaalla puolestaan uusia tartuntoja on kymmenen, ja siellä kokonaismäärä on nyt 395.

Muista kaupungeista Turussa on löydetty 120 koronavirustartuntaa, missä on lisäystä vuorokaudessa yksi, ja Tampereella 114, missä on lisäystä kaksi.

Jyväskylässä (94) ja Kuopiossa (57) ei löytynyt vuorokauden aikana yhtään uutta koronatapausta.