THL:n johtaja peräänkuulutti Twitterissä sovellusta, jossa suomalaiset voisivat ilmoittaa hengitystieoireistaan – sai heti vastaustulvan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen haluaa uuden mobiilisovelluksen avuksi kamppailussa koronavirusta vastaan.

Salminen kysyi lauantaina Twitterissä, kuka tekisi sovelluksen, jonka kautta suomalaiset voisivat ilmoittaa reaaliaikaisesti hengitystieoireistaan ja jossa sijainti tallentuisi Suomen kartalle.

Pyyntö aiheutti heti vastaustulvan, terveysturvallisuusjohtaja tviittasi myöhemmin lauantaina.

– Tähän on tullut valtavasti vastauksia ja hyviä vinkkejä. On myös selvinnyt, että ainakin toistakymmentä tällaista on jo tekeillä tai jopa valmiina. Yritämme olla yhteydessä, Salminen kirjoitti ja lähetti kiitokset "twitterspherelle".

Hänen mukaansa ajatuksena on, että sovellus tuottaisi nopeasti vilkaistavan kuvan siitä, onko jollakin alueella erityisen paljon oireilevia.

– Samalla saataisiin trendidataa nopeasti.

Salmisen mukaan tällaiselle sovellukselle olisi yhteiskunnallinen tilaus ja THL voisi auttaa sovelluksen sisällön kanssa.

– Tämä pitää toki tehdä siten, ettei henkilöllisyys paljastu eikä paikkaa rekisteröidä liian tarkkaan, Salminen lisäsi.