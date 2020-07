THL:n koronaluvuissa on kummallisuuksia – Suomessa todettiinkin viisi uutta tartuntaa, vaikka tartuntojen kokonaismäärä pieneni, Keski-Suomessa ei muutoksia

Suomessa on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on yhteensä 7 293. Luku on pienempi kuin keskiviikkona, mikä johtuu THL:n muuttuneesta tilastointitavasta. Keski-Suomessa koronavirustartuntojen määrä on pysynyt ennallaan. Keski-Suomessa on kevään ja kesän aikana todettu 137 koronavirustartuntaa.

Koronavirustapausten yhdistämisen aikaväli on tähän asti ollut kolme kuukautta. Jos samasta henkilöstä on koronavirusilmoitus esimerkiksi maaliskuulta ja kesäkuulta, on tartuntatautirekisteriin kirjattu kaksi eri koronatapausta.

Nyt yhdistämisen aikaväli on muutettu vuodeksi.