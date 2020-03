THL:n tiedot: Suomessa on todettu 55 uutta koronavirustartuntaa – yhteensä tartuntoja todettu 210 koko maassa

Suomessa on todettu 55 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on Suomessa todettu THL:n mukaan 210. Tämän lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on kertonut tänään 12 koronatapauksesta.

Perjantaina THL kertoi 51 tartunnasta ja torstaina 50 tartunnasta, eli ilmenneiden tartuntojen määrä ei ole kasvanut huomattavasti.