THL:n tuore ohjeistus lasten testaamisesta saa kiitosta kasvatus- ja opetusalalta – Jyväskylässä täsmennykset on otettu huojentuneina vastaan

Erilaisia näkemyksiä lasten testaamisesta ja kouluun tai päiväkotiin menemisen kynnyksestä on esitetty niin tiuhaan, että vanhemmilla tekee jo tuskaa pysyä perässä. Vuoron perään eri toimijoiden suulla on todettu, että joko pitäisi hakeutua matalalla kynnyksellä testiin tai välttää turhia testejä.

THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikiven mukaan kentältä tuli viime viikolla palautetta, että testiin pääsy on monin paikoin jonoutunut, ja vastauksia on jouduttu odottamaan pitkään. Tiistaina THL täsmensi ohjeita, joiden mukaan lieväoireisen lapsen vointia voi seurata ensin kotona ja hakeutua vasta myöhemmin testiin.

– On koettu, että kun lapset paljon sairastavat ja heitä myös testataan paljon, niin se ruuhkauttaa testaamista, vaikkei lasten osuus tosiasiassa voi kaikkea ruuhkaa selittää, Sarvikivi arvioi.

THL:een kantautuneen palautteen perusteella lasten suhteellinen osuus testatuista on kasvanut elokuun aikana voimakkaasti.

THL:n täsmennykset on tehty yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja lasten infektiolääkäreiden kanssa, ja niiden mukaan lieväoireista lasta voi tarkkailla kotona joidenkin päivien ajan.

– Jos oireet eivät mene ohi, tulee testeihin joka tapauksessa mennä. Testeihin voi edelleen hakeutua myös oireiden alkuvaiheessa, Sarvikivi alleviivaa.

Tilanne selkeytynyt Tampereella, Kuopiossa ja Jyväskylässä

Epidemiatilanne on erilainen eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Tampereella on päiväkodeissa ja kouluissa ollut elokuun aikana paljon poissaoloja lasten lisäksi henkilöstön osalta, vaikka epidemiatilanne itsessään on rauhallinen, kertoo Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä.

– THL:n tuore ohjeistus selkeyttää testauksen suhteen esimerkiksi tilanteita, joissa lapsi on flunssakierteessä ja hänellä on jatkuvasti saman tyyppisiä oireita. Kuitenkaan sairaana ei tietenkään edelleenkään saa tulla päiväkotiin tai kouluun, Järvelä toteaa.

Myös Kuopiossa ja Jyväskylässä täsmennykset on otettu huojentuneina vastaan. Kuopion kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemen mukaan yksityiskohtaisempien ohjeiden avulla on helpompaa vastata etenkin varhaiskasvatuksesta herääviin kysymyksiin.

Jyväskylässä THL:n päivitetyt ohjeet välitettiin keskiviikkona varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Päivitykset eivät Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palvelujohtaja Päivi Koiviston mukaan aiheuta suuria muutoksia aiempaan ohjeistukseen.

– Suurin muutos liittyy siihen, että lapsella tarvitsee olla enää yksi oireeton päivä ennen paluuta päiväkotiin tai kouluun. Aiemmin oireettoman jakson piti olla pidempi, Koivisto kertoo.

Syksyn infektiot ruuhkauttavat testausta

Syksyisin on liikkeellä koronaviruksen lisäksi myös paljon muita infektioita, ja testauspisteiden ruuhkautuminen on Sarvikiven mukaan aiheuttanut viiveitä testitulosten saamisessa.

– Olemme saaneet palautetta siitä, että testiin pääsy on monin paikoin jonoutunut ja vastauksia on jouduttu odottamaan pitkään. Sairaanhoitopiireissä havaittiin, että lasten suhteellinen osuus testatuista on noussut voimakkaasti, mikä on loogista, koska lapset tyypillisesti sairastavat paljon virusinfektioita, Sarvikivi toteaa.

Viime viikkoina väestössä on kiertänyt Sarvikiven mukaan runsaasti esimerkiksi rinoviruksia, mikä on mahdollisesti nostanut oireilevien määrää.

– Jos tieto positiivisesta testituloksesta tulee myöhään, ei tartunnan saanut saa tietoa tartunnastaan ajoissa. Jos hän ei malta pysytellä kotona ja välttää kontakteja, voi hän odotusaikana altistaa suuremman joukon ihmisiä kuin jos tulos tulisi nopeasti. Tartuntaketjut ehtivät myös odotellessa pidentyä, ja epidemia leviää nopeasti. Toisaalta testitulosta odottavien oireet ehtivät odotusaikojen venyessä usein loppua, ja jos kyse on lapsen testituloksen odottelusta, estyy myös ainakin toinen vanhemmista menemästä töihin odotusaikana, Sarvikivi kertoo.

THL:n Sarvikiven mukaan vaikutelma siitä, että THL:n lapsia koskevaa ohjeistusta jatkuvasti muutettaisiin, ei pidä paikkaansa.

– Testaamisstrategia on pysynyt loppukeväästä lähtien samana. Nyt tehdyt täsmennykset pyrkivät ainoastaan selkeyttämään ohjeistusta siitä miten toimitaan tilanteessa, jossa lapsi sairastuu hengitystieoirein, Sarvikivi sanoo. Täsmennyksillä pyritään osaltaan helpottamaan testausruuhkaa ja perheiden arjen sujumista.

– Oireilun jatkuessa myös lasten testaaminen on kuitenkin edelleen tarpeen, ja aina jos henkilö, joka on matkaillut korkean ilmaantuvuuden alueella tai epäilee muuten altistuneensa koronavirukselle, saa oireita, tulee testiin hakeutua viiveettä, Sarvikivi muistuttaa.