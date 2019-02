TS: Turun keskustassa poliisioperaatio, syy ei vielä tiedossa

Turun keskustassa on illalla ollut poliisioperaatio, kertoo Turun Sanomat. Paikalla on lehden tietojen mukaan ollut useita poliisin ja ensihoidon yksiköitä sekä poliisikoiria.

Lounais-Suomen poliisi ei ole vastannut STT:n puheluihin, mutta Turun Sanomille poliisi on vahvistanut operaation olleen meneillään vielä iltakahdeksalta. Paikalliselta pelastuslaitokselta ei osattu kertoa STT:lle, mistä operaatiossa on kyse.

Turun Sanomien mukaan poliisi on eristänyt pienen alueen, jolla on puistonpenkki ja roska-astia. Lisäksi viranomaiset ovat tehneet teknistä tutkintaa kerrostalon rappukäytävässä Tuureporinkadulla. Myös Iltalehteen yhteyttä ottanut silminnäkijä kertoo, että yksi roska-astia on eristetty.

Poliisi on kertonut Turun Sanomille tiedottavansa asiasta myöhemmin.

Poliisi kertoo Ilta-Sanomille, että sivulliset eivät ole vaarassa.