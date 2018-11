Taidetta lihasuikaleista – Sunnuntaisuomalaisen graafikko sai merkittävän palkinnon

Miltä kuulostaa lehden kuvitus, jonka materiaalina ovat tuoreet lihasuikaleet, vessapaperi tai pullataikina? Tai sivuilta kurkistelevat hellyttävät muovailuvahahahmot? Sunnuntaisuomalaisen graafikko Anniina Louhivuori tunnetaan vahvasta graafisesta linjastaan, joka on nyt saanut jälleen yhden merkittävän tunnustuksen. Keskiviikkona Louhivuorelle ojennettiin Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon tunnustuspalkinto.

Lähes sata ulkoasupalkintoa voittanut Louhivuori iloitsee nyt ensi kertaa saamastaan yleispalkinnosta.

– Tosi mukavalta tuntuu. Olen huomannut, että tällaisissa yleisjournalistisissa palkinnoissa ulkoasu ei ole useinkaan tullut niin hyvin huomioiduksi. Jokunen valokuvaaja on palkittu, mikä on hieno asia. Tämä voi kuitenkin olla hyvä alku sille, että mielletään myös ulkoasu vahvaksi osaksi journalismia, Louhivuori tähdentää.

Palkintoraadin mukaan Sunnuntaisuomalaisen visuaalinen tyyli on suoranainen ilmiö, joka ansaitsee tulla huomatuksi myös ilmestymisalueen ulkopuolella. Louhivuori on vastannut liitteen ulkoasusta sen perustamisesta lähtien: "Hänen linjansa on kaiken aikaa ollut erittäin vahva ja rohkea. Sivut ovat visuaalisia elämyksiä: ei sievistelyä, vaan jopa provosointi."

Toisinaan Louhivuori saa myös kansalaispalautetta kuvituksistaan. Lihasuikaleista tehdyn kuvituksen eräs palaute riemastutti Louhivuorta erityisesti: "Rumin kuvitus ikinä", totesi palautteenantaja.

Louhivuori kertoo, ettei hän silti pyri tietoisesti provosoimaan, vaan joskus provokaatio syntyy itsestään.

– Esimerkiksi lihasuikaleita näemme paistinpannussa monta kertaa viikossa, mutta sanomalehden sivulla ne muuttuvatkin ällöttäviksi, Louhivuori sanoo.

Aikanaan vallankumouksellinen idea

Sunnuntaisuomalaisen tuottaja ja Väli-Suomen Median toimitusjohtaja Ville Grahn kuvaa Louhivuorta kokonaisvaltaiseksi journalistiksi.

– Anniina on paljon enemmän kuin perinteinen graafikko. Ei ole harvinaista, että koko jutun aihe tai näkökulma on Anniinan keksimä, Grahn kiittää.

Louhivuori on Grahnin mukaan omalla tavallaan myös koko Sunnuntaisuomalaisen sielu ja henki, sillä hän on liitteen ainoa pysyvä työntekijä ja on vuosien saatossa nähnyt työkavereidensa vaihtuvan useaan otteeseen.

Samalla palkinto on tunnustus 20 vuotta täyttäneelle Sunnuntaisuomalaiselle, joka on palkintoraadin mukaan tiennäyttäjä maakuntalehtien väliselle yhteistyölle. Sunnuntaisuomalainen on Etelä-Suomen Sanomien, Karjalaisen, Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien yhteinen sunnuntaisivusto, joka perustettiin 1998.

Myös Sunnuntaisuomalaisen idean isä ja ensimmäinen tuottaja, Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola iloitsee Louhivuoren ja koko liitteen saamasta tunnustuksesta.

– Se oli aikanaan vallankumouksellinen ajatus, että olisi lehtien yhteinen toimitus, joka tekisi sivustoja lehdille.

Sunnuntaisuomalaisen tärkeänä luonteenpiirteenä hän näkee voimakkaan kuvittamisen ja vahvan ja vähän rosoisenkin ulkoasun.

– Visualisointi on vähän kuin lehden toinen otsikko. Lehtihän on myös katsomista ja silmäilyä, hän korostaa.