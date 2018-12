Taidetyöpaja tarjoaa leppoisan vaihtoehdon nuorten jouluaaton viettoon jo viidettä kertaa

Jyväskylän kaupungin Nuorten taidetyöpajalla järjestetään jo viidettä kertaa jouluaattona Joulu pajalla -tapahtuma. Kyseessä on vapaaehtoisvoimin järjestettävä nuorille suunnattu avoin tapahtuma, jota kaupunki tukee tarjoamalla taidetyöpajan tilat käyttöön kansalaistoiminnankeskus Mataran yhteydessä.

– Idea yhteisestä joulusta pajalla lähti liikkeelle, kun kävi ilmi, ettei kaikilla nuorilla ole joulunviettopaikkaa, ohjaaja Marika Korpela kertoo.

Joulu on perinteisesti perhejuhla. Kaikille joulunvietto perheen kanssa ei kuitenkaan tule kysymykseen. Osalla työkiireet omalla paikkakunnalla saattavat pitää erossa sukulaisista. Toisilla taas välit voivat olla niin tulehtuneet, että joulu sujuu leppoisammin ilman perhettä. Usein tämä johtaa melko yksinäiseen joulunviettoon, koska jouluna tapahtumia ei juurikaan järjestetä.

– Yksinäisten nuorten lisäksi tapahtumaan osallistuu vuosittain myös varattomia nuoria, joille Joulu pajalla tarjoaa jouluaaton ainoan lämpimän aterian, kertoo tapahtuman alkuperäinen kehittäjä Tuija Kautto.

Taidetyöpajalla joulun järjestämiseen osallistuu omalla ajallaan työpajan työntekijöitä ja muita vapaaehtoisia. Vuosi vuodelta yhä useammat vapaaehtoiset ovat kiinnostuneet auttamaan pajan jouluvalmisteluissa. Oman osansa tekevät myös työpajojen nuoret itse.

– Esimerkiksi tapahtuman tiedote on joka vuosi jonkun nuoristamme tekemä, Marika Korpela sanoo.

Aaton tapahtumassa käy Korpelan mukaan tuttuja naamoja sekä täysin uusia osallistujia.

– Toivomme, että tieto tapahtumasta leviäisi laajalle, jotta mukaan saataisiin mahdollisimman paljon nuoria, Korpela toteaa.

Osallistujilta ei edellytetä, että he olisivat aiemmin käyneet taidetyöpajalla. Jouluaattona pajalla saa tulla joko vain käymään, tai jäädä niin pitkäksi aikaa kuin itselle sopii.

– Tavoitteena on, että edes yhden yksinäisen joulu pystytään pelastamaan.

Vuosittain joulunviettoon pajalla on osallistunut 30–40 nuorta. Yksi heistä on Olli Keinonen, joka aikoo tänä vuonna viettää jo kolmannen joulunsa pajalla. 26-vuotiasta Keinosta perhejoulu ei innosta, mutta pajan joulun hän on kokenut mieluisaksi vaihtoehdoksi.

– Tästä on tullut jo perinne.

Keinonen on aloittanut oman pajauransa elämyspajasta ja nyt hän on opiskelijana mukana vetämässä roolipelipajaa.

Joulu pajalla on tunnelmaltaan ilmeisen rento tapahtuma.

– Aattoiltapäivä pajalla on vähän niin kuin mikä tahansa muukin päivä täällä, Keinonen kertoo.

Hän arvioi kävijöiden määrän lisääntyneen vuosi vuodelta.

– Ollaan vaan kavereiden kanssa ja pelataan lautapelejä. Niin ja syödään jouluruokaa.

Keskimaa lahjoittaa ruoat pajan joulunviettoon. Lisäksi yksityishenkilöt ovat tuoneet suklaata ja omia leipomuksiaan. Lahjojakaan ei pajan joulusta puutu.

– Villasukkia ja lapasia otetaan vastaan ja niitä jaetaan sitten jouluna nuorille joululahjaksi. Ensimmäiset sukat tälle joululle lahjoitettiin jo tammikuussa, Korpela naurahtaa.

Iäkkäämpien joulunviettäjien tilanne ei kuitenkaan ole yhtä otollinen. Esimerkiksi suurin osa Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden päiväkeskuksista on kiinni jouluaatosta tammikuun alkuun.

Ainoastaan muistipäiväkeskus sekä Keltinmäen, Korpilahden ja Kypärämäen päiväkeskukset palvelevat asiakkaitaan uudenvuodenaattona 31. joulukuuta.

Kaikki Jyväskylän kirkot avaavat ovensa hartauksiin jo jouluaattona. Ensi kertaa jouluaaton hartautta pidetään myös Huhtasuon Huhtakodissa alkaen kello 10.