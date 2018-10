Taikurin väitöskirja tarkistetaan perjantaina – mutta selvitäänkö väitöstilaisuudesta ilman temppuja?

Viitisen vuotta sitten taikuri Olli ”Opa” Rissanen, 51, kohtasi uransa pahimman painajaisen. Häihin viihdyttämään kutsuttu Rissanen muisti hääparin nimet väärin, heitti sulhaselle tarkoitetun kuohuviinin anopin juhlamekolle ja sähläsi tempuissaan muutenkin. Kun mies vihdoin pääsi yleisön edestä pois, hän tilitti takahuoneessa epäonnistumistaan mikrofoniin, joka oli unohtunut päälle.

– Se oli jotain järkyttävää, mutta ihme kyllä: yleisö tykkäsi ja ylisti, Rissanen muistelee.

Yöllä kotiin ajaessaan hän soitti Taikuri Luttiselle eli Jarmo Luttiselle, joka on toiminut Rissasen mentorina taikurin uralla. Luttinen kysyi, onko Rissasesta tullut ylpeä.

– Liika itsevarmuus kadottaa tekemisestä lämmön. Hääkeikka oli hyvä opetus ja muistutti nöyryydestä yleisöä ja tätä lajia kohtaan.

Suomessa vain 10–20 taikuria pystyy tekemään työtään päätoimisesti. Suurella osalla taikurin työ on sivutoimi. Näin on myös Opa Rissasella, joka on työskennellyt erityisopettajana 17 vuotta. Viimeiset viisi vuotta hän ollut erityispedagogiikan yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopistossa.

– Viikonloppuisin teen taikurihommia ympäri Suomea. Koen olevani etuoikeutettu, kun saan tuottaa ihmisille hyvää mieltä.

Kymmenen vuotta elämää on rikastuttanut myös väitöskirjan teko. Rissasen väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa tänään perjantaina.

Rissasen tie taikuriksi on ollut monien muiden taikureiden tapaan mutkainen ja katkeileva.

– Sain Solmu Mäkelän taikakirjan 8-vuotiaana ja innostuin tempuista. En kuitenkaan löytänyt esikuvaa tai mentoria, ja homma jäi sivuun.

Yläasteella elämään tulivat musiikki ja nyrkkeily. Musiikki on kulkenut mukana näihin päiviin asti. Rissanen on laulanut Savonlinnan oopperakuorossa ja keikkailee yhä bändin kanssa.

Kun Rissanen oli kolmekymppinen, perheeseen syntyi ensimmäinen lapsi. Silloin tuli halu rauhoittaa elämää, ja taikuruudelle tuli taas tilaa.

– Aloin kahlata taikakirjoja läpi ja harjoitella temppuja kotona. Välillä tein pienimuotoista keikkaa.

Vähitellen Rissanen alkoi kypsytellä ajatusta ammattimaisesta taikurin työstä ja pyysi Luttista mentoriksi.

– Lähetin Luttiselle 15 minuutin videon esityksestäni. Olin siihen itse tyytyväinen, mutta Luttinen haukkui lyttyyn. Tekniikka kuulemma toimi, mutta mikään muu ei.

Rissanen murehti masentuneena viikon ja pohti korteista luopumista. Sitten hän alkoi lukea muistiinpanoja ja päätti yrittää kehittyä.

– Aloin ymmärtää, että yksityiskohdat ja show’n tarkka käsikirjoitus ovat taikurille äärimmäisen tärkeitä. Miksi sanot jotain jossakin kohdassa ja toisessa et? Siitä yhteistyömme lähti.

Jatkuva harjoittelu, itsekriittisyys ja intohimo lajia kohtaan yhdistävät suomalaisia taikureita, selviää Rissasen väitöstutkimuksesta. Moni taikuri on veivannut temppuja olohuoneessaan 7–8-vuotiaasta asti ja uskaltautunut vasta ­vuosien harjoittelun jälkeen estradille.

– Siellä on paiskittu 12-tuntisia harjoittelupäiviä, sillä temput pitää osata niin, ettei niitä ajattele. Keskimäärin ammattitaikuriksi tullaan Suomessa 24-vuotiaana.

Taikuuden viehätys piilee ihmisten perustavassa tarpeessa ratkaista mysteereitä, mutta taikurin tehtävänä on säilyttää temppujen mysteeri itsellään.