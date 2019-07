Taiteilija Anna-Liisa Hakkarainen on tämän vuoden Kesäkinnunen

Vuoden 2019 Kesäkinnunen on jyväskyläläinen naivistitaiteilija Anna-Liisa Hakkarainen. Hänelle luovutettiin kunniakirja keskiviikkona. Hakkarainen teki aikoinaan pitkän uran Kinnulassa luokanopettajana ennen siirtymistään vapaaksi taiteilijaksi. Hänellä on kotiateljee yhä Kinnulassa ja siellä avataan perjantaina kesänäyttely.

Valinnan perusteluissa todetaan, että Hakkarainen on jättänyt kestävällä tavalla jälkensä kinnulalaisten lasten ja nuorten mielenmaisemaan ja auttanut nuoria rakentamaan henkilökohtaista taidesuhdettaan ja -harrastustaan. Hän on kansainvälistä mainetta saanut aktiivitaiteilija, joka taiteen tekemisessään ammentaa aiheita suomalaisesta luonnosta ja eläimistöstä. Hän on tuonut myönteisellä tavalla Kinnulaa esille taiteen ja median keinoin erilaisissa verkostoissa.