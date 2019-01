Taksifirmoille sakkoja ja yksi yritys vaihtoon – Kela-taksien kipuilu näyttää hellittävän

Julkisuudessa kerrotut ongelmat Kela-taksien saapumattomuudesta, rajuista myöhästymisistä ja pitkistä jonotusajoista kyytien tilaamisessa ovat helpottuneet loppukesän ja syksyn jälkeen. Vastaava suunnittelija Anne Giss Kelasta sanoo STT:lle, että taksipalvelut toimivat tällä hetkellä miltei koko maassa varsin moitteettomasti.

– Ainoastaan Uudenmaan alueella on se tilanne, että Kela on kilpailuttanut uudelleen palvelut. Palvelu ei ollut sen mukaista, mitä Kela on edellyttänyt, Giss sanoo.

Uutena Kela-kyytien järjestäjänä aloittaa Helsingin ja Uudenmaan alueella huhtikuun alussa Menevä Oy . Menevän sopimus kestää vuoden 2021 loppuun, ja siihen sisältyy kaksi optiovuotta. Nykyinen palveluntuottaja eli Helsingin-Uudenmaan Taksit jatkaa kyytien tarjoamista maaliskuun loppuun.

– Uudessa sopimuksessa palveluntuottajan velvoitteita on tiukennettu ja muun muassa autojen määrälle on asetettu minimivaatimukset, Kelan etuuspäällikkö Susanna Bruun kertoo tiedotteessa.

Kela päätyi etsimään uutta yrittäjää ennen kaikkea siksi, että asiakkaat ovat jääneet joissakin tapauksissa pahimmillaan kokonaan ilman kyytiä. Kelan mukaan esimerkiksi joulukuussa suorakorvausmatkoja oli Helsingin ja Uudenmaan alueella noin 46 000, joista 460 tapauksessa eli prosentissa asiakas jäi ilman taksia. Marraskuussa luvut olivat noin 63 000 matkaa ja 330 saamatta jäänyttä kyytiä. Taksi jäi siis tulematta 0,5 prosentissa tapauksista.

– Puhumme siitä, että noin prosentti matkoista jää kuukauden aikana toteutumatta. Kela ei voinut hyväksyä sitä, että joka päivä tapahtuu matkojen peruuntumisia. Palveluntuottajan kanssa tulimme yhdessä siihen tulokseen, ettei tämäntyyppistä palvelua voi enää jatkaa, Giss sanoo.

Taksinkuljettajia houkuttelevat paremmat apajat

Helsingin-Uudenmaan Taksien hallituksen puheenjohtaja Pasi Rokosa vahvistaa, että Kela-kyytejä on jäänyt ajamatta ja Kelan kanssa päädyttiin yhteistuumin sopimuksen purkamiseen.

– Kyllä nämä (Kela-kyydit) pitää tulla hoidettua, koska on sairaalaan menoja ja vastaavia, hän sanoo.

Rokosan mukaan ongelmat ovat johtuneet markkinatilanteesta. Taksilain uudistus ja sitä myötä asemapaikka- ja päivystysvelvoitteen poistuminen ovat vaikuttaneet palveluiden saatavuuteen.

– Taksiuudistus ja Kelan kilpailutus samaan aikaan oli suuri virhe, kun ei tiedetty yhtään, mihin tämä markkina kehittyy, hän sanoo.

Rokosan mukaan yrittäjät ajavat luonnollisesti sinne, missä kyydeille on kysyntää. Tietyillä alueilla takseja ei ole aina päivälläkään tämän vuoksi välttämättä saatavissa.

– Siitä syntyy näitä puoliprosenttisia ja prosenttisia, ettei autoja ole käytettävissä Kela-kyyteihin.

Rokosan mukaan Helsingin-Uudenmaan Taksit on jätti Kelalle aiemmin uuden tarjouksen Kela-kyydeistä, mutta teknisistä syistä se on jäänyt johonkin matkalle. Asiaa selvitellään hänen mukaansa Kelan kanssa.

– Se tuskin kuitenkaan tulee muuttamaan lopputulosta.

Puheluiden jonotusajat ylittävät yhä paikoin sallitun rajan

Helsingin ja Uudenmaan alue ei ole ollut ainoa paikka, joissa on ollut pulmia sen jälkeen, kun Kela-kyytejä koskevan kilpailuttamisen voittaneet tilausvälityskeskukset aloittivat heinäkuussa. Ongelmia on ollut Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Kelan Giss sanoo, että pulmat ovat koskeneet ennen kaikkea puheluiden pitkiä jonotusaikoja. Jonotusajat olivat alkuvaiheessa kymmeniäkin minuutteja.

– Kaikkialla muualla paitsi Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa puheluiden jonotusajat ovat nyt palvelukuvauksen mukaisia, hän kertoo.

Kela selvittää joka kuukauden keskimääräisen jonotusajan ja jos se on yli 90 sekuntia, seuraa uhkasakko. Ensimmäisiltä kuukausilta sakko on 2 000 euroa ja kolmannesta kuukaudesta eteenpäin 4 000 euroa.

2 000 euron sakkoja onkin rapsahtanut uudistuksen jälkeen usealle yritykselle. Tätä suuremman 10 000 euron uhkasakon vakavammista palvelun puutteista ovat saaneet heinäkuun alun jälkeen Helsingin ja Uudenmaan palvelutuottaja Helsingin-Uudenmaan Taksit, Pro-Keskus Pohjois-Karjalan tilanteesta sekä Tampereen Aluetaksi Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueiden ongelmista.

Kelan Giss kiittelee Kela-kyytien palveluntuottajia siitä, miten ongelmia on saatu kitkettyä puolen vuoden aikana.

– Palveluntuottajat ovat tehneet paljon sen eteen, että palvelu on saatu sen mukaiseksi, mitä pitää ollakin. On palkattu lisää välittäjiä ja joillakin alueilla on myös otettu lisää autoilijoita töihin.