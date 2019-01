Taksipalvelut heikentyivät haja-asutusalueilla, vaikka uusia lupia on haettu yllättävän paljon

Uusi taksilaki on tuonut runsain mitoin uusia taksilupia maahan. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt uusia lupia yhteensä yli 3 200. Määrä on suuri, sillä ennen heinäkuun uudistusta lupia oli voimassa noin 9 500.

– Hakemusten määrä yllätti. Varsinkin aluksi niitä tuli todella paljon, sittemmin tahti on tasoittunut, sanoo Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Kaikki tuoreen luvan haltijat eivät kuitenkaan ole vielä liikkeellä ihmisiä kuljettamassa. Uusia, taksi­liikenteeseen rekisteröityjä autoja on nyt vain noin tuhat enemmän kuin kesäkuun lopussa.

Suurin osa uusista taksiyrittäjistä on keskittynyt kasvukeskuksiin. Takseja on tullut eniten lisää Uudellemaalle, jossa syyskuun lopussa oli noin 600 taksia enemmän vuoden 2017 loppuun verrattuna. Seuraavaksi eniten kasvua oli Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Keski-Suomessa taksien määrä kasvoi vajaat kahdeksan prosenttia.

Etelä-Karjalassa taksien määrä taas väheni yhdellätoista ja Keski-Pohjanmaalla kirjattiin syyskuussa yksi taksi vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Eniten takseja asukasta kohden oli Lapissa ja vähiten Kanta-Hämeessä.

Jo nyt on nähtävissä, että haja-asutusalueiden asukkaiden taksipalvelut ovat heikentyneet. Osa taksiyrittäjistä on siirtynyt ajamaan vain päiväaikaan, kun päivystysvelvoite uuden lain myötä poistui.

– Maaseudulla on alueita, joilla taksin saaminen yhtäkkiä illalla on nyt mahdotonta. Siellä pitäisi siis ennakoida taksin tarve, ja tilata auto jo edellisenä päivänä, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo.

Maakuntakeskuksissa taksien tarjonta on Koskisen arvion mukaan jopa lisääntynyt. Uusia taksilupia oli marraskuun loppuun mennessä myönnetty Jyväskylään 51, Lahteen 31, Kuopioon 34 ja Joensuuhun 27.

Taksiliiton tuoreen tutkimuksen mukaan taksialan uudistus on hämmentänyt asiakkaita. Taksipalveluita pidetään yhä hyvin laadukkaina, mutta kokemukset taksimarkkinan muutoksista kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta ovat ristiriitaisia. Kyselyyn vastanneista vain 18 prosenttia piti uudistusta onnistuneena ja 44 prosenttia epäonnistuneena. Kolme neljästä taksinkäyttäjistä ei vertaillut hintoja ennen tilaamista.

– Hämmennyksen ymmärtää, kun muistaa, että täällä on totuttu tasalaatuisiin taksipalveluihin tasalaatuisella hinnalla. Kun sääntelystä on luovuttu, palvelu, laatu ja hinnat voivat olla melkein mitä tahansa, Koskinen sanoo.

Koskisen mielestä liikennelain uudistuksessa on vielä korjattavaa, mutta hänestä nyt ei kannata ryhtyä mihinkään hätiköiden.

– Kokemuksia on hyvä kerätä vielä jonkin aikaa. Uusi hallitus voi aikanaan tehdä ratkaisuja.

Liikenne- ja viestintäministeriön viime viikolla julkaistun seurantaraportin mukaan tässä vaiheessa ei ole tunnistettu muutostarpeita liikennepalvelulakiin.

Uudistuksen takia myös Kelan korvaamien taksimatkojen tilaaminen muuttui. Nyt asiakkaan on tilattava Kelan korvaama taksimatka alueellisesta tilausvälityskeskuksesta, jotta hän voisi saada kor­vauksen matkasta.

Julkisuudessa on ollut monia tapauksia, joissa asiakas on turhaan odottanut luvattua Kela-kyytiä tai auto on tullut myöhässä. Kelan mukaan tilanne on nyt saatu hallintaan Uuttamaata lukuun ottamatta.

– Kilpailutamme Uudenmaan aluetta uudelleen. Muualla ongelmat ovat enää hyvin vähäisiä, pääsuunnittelija Anne Giss sanoo.

Kelan korvaamia taksimatkoja ajetaan yli kolme miljoonaa vuodessa.

Yksinäinen matkaaja voi jäädä taksitta

Myös Jyväskylässä pörrää enemmän takseja kuin ennen taksilain uudistamista. Monet niistä kuitenkin ovat liikkeellä silloin, kun keikkaa on tiedossa, kun taas hiljaisina aikoina, kuten arki-iltoina ja öinä, kyydin saaminen voi olla hankalaa.

Taksipalveluita välittävän Keski-Suomen Aluetaksin toimitusjohtajan Harri Holttisen mukaan määränkään lisäys ei kuitenkaan ole niin suuri kuin 51:stä uudesta taksiluvasta voisi olettaa.

– Kaikki, joilla on lupa, eivät ole liikenteessä tällä hetkellä. Ennemminkin muutos näkyy siinä, että muualta maakunnasta on siirtynyt yrittäjiä Jyvässeudulle.

Holttisen mukaan ­taksin kysyntä on jonkin verran vähentynyt, joten yrittäjät koettavat löytää työtä keskuksista, joissa kysyntää on enemmän. Näin ollen taksin saaminen Keski-Suomen pienimmissä kunnissa voi olla vaikeaa. Yhdeksi esimerkiksi Holttinen nimeää Äänekosken Sumiaisen.

– Monet asiakkaat eivät ehkä enää edes yritä tilata taksia hiljaisilla maaseutupaikkakunnilla, Holttinen miettii.

Jyväskylässä taksia ajavaa Mikael Ahoa alan tulevaisuus huolestuttaa.

– Muutaman kuukauden päästä ei tarvitse käydä paikallistuntemuskoetta. Onko nyt tulossa sellaisia kuljettajia, jotka kysyvät aina asiakkailta, että missä se paikka on, hän pohtii.