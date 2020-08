Tallink keskeyttää Turun ja Tallinnan väliset risteilyt

Tallink keskeyttää alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Turun ja Tallinnan väliset risteilyt perjantaina 28. elokuuta.

Alun perin reitillä olli tarkoitus jatkaa viikonloppuisin myös syksyllä ja talvella.

Lipunmyynti on Tallinkin laivoilla vähentynyt huomattavasti, koska matkustajat ovat tällä hetkellä epävarmoja matkustusrajoitusten suhteen.

– Eri maissa on matkustusrajoituksia sekä karanteenisuosituksia, ja niiden muutoksista on tiedotettu hyvin nopeallakin aikataululla, joten monet varmasti myös pelkäävät joutuvansa yllättäen jäämään karanteeniin matkansa jälkeen. Tämä on johtanut siihen, että monet asiakkaat ovat jo peruneet syksyn matkansa, kertoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nögene tiedotteessa.

Tallink Silja sanoo olevansa yhteydessä matkan varanneisiin asiakkaisiin mahdollisimman pian.