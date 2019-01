"Talo on kuin hyvä kaveri" – plastiikkakirurgi myy arvokohdetta Jyväskylän Älylässä yli 800 000 eurolla haikein mielin

Jyväskylän Älylän kulttuuriympäristössä on myynnissä arvokiinteistö, jolla on pitkä historia monenlaisista toiminnoista. Nyt Alvar Aallon katu 1:ssä sijaitseva kiinteistö on plastiikkakirurgi Asko Salmen yksityisomistuksessa.

– Talo on ollut perheellämme jo yli kaksikymmentä vuotta, eikä myyntipäätös ollut mitenkään helppo. Emme kuitenkaan ole täältä kotoisin, kaikki kuusi lasta asuvat muualla, ja itse täytän kohta 65 vuotta, Salmi kertoi myyntipäätöksen taustoista.

Salmet asuvat nyt sekä Helsingissä että Jyväskylässä. Salmi sanoo, että Älylän talosta luovutaan haikein mielin.

– Tunnen talon läpikotaisin eri remonttien jäljiltä, ja siitä on tullut kuin hyvä kaveri. Mutta kun aikanaan lopetan työni täällä Jyväskylässä, meillä ei oikein ole mitään, mikä pitäisi täällä, Salmi sanoi.

Ensimmäisen kerran myyntiä harkittiin jo kymmenen vuotta sitten, mutta lopulta talo jäi Salmille.

– Joulun vietimme täällä Jyväskylässä lasten ja heidän perheidensä kanssa. Saattaa olla, että se oli meidän viimeinen joulumme tässä talossa, mutta toisaalta myynnillä ei ole mikään kiire. Olen sanonut välittäjälle, että neljä vuottakin saa mennä, Salmi kertoo.

Jugenvaikutteisen talon on suunnitellut arkkitehti Toivo Salervo, ja se on rakennettu vuonna 1914 rakennettu. Rakennus on nyttemmin remontoitu moderniin asumiseen. 290-neliöinen talo on omalla reilun 1 000 neliön tontilla, ja asuintilaa on neljässä kerroksessa.

Talossa on asunut 1918 jälkeen insinööri Gunnar Fabritius ja vuosina 1950–1967 talo oli Valmet Oy:n tehtaanjohtajan virka-asunto. Sen jälkeen talo on ollut Alvar Aalto museon näyttelytilana vuoteen 1973. Se on toiminut myös muun muassa kurssikeskuksena, Steiner-päiväkotina sekä Niilo Mäki säätiön toimitilana. Yksityiskotina talo on ollut vuodesta 1998.

Talon kauppahinta Etuovi.com:ssa on 825 000 euroa.