Talojen pihoilla liikkuvat ilvekset huolestuttavat Muuramessa – Mimmi-kissan kuolema tallentui videolle, joka ei sovi herkkänahkaisille

Muuramessa Isolahdentiellä ponitallia pitävä Päivi Kvist on turhautunut.

Ilves on viimeisen kahden vuoden aikana tappanut kaksi Kvistin tallikissaa. Viimeisin tapaus toukokuulta 2018 tallentui Kvistin pihan riistakameraan. Ilves tappoi Kvistin 10-vuotiaan naaraskissan Mimmin 26.5.2018 hieman ennen puoltayötä. Elokuussa 2017 ilves tappoi Elmeri-nimisen uroskissan.

– Ilves on tappanut myös naapureiden kissoja. Isolahdentien ja Rannankylän alueella tietojeni mukaan noin kymmenen kissaa on tapettu kahden vuoden sisällä. Näiltä kissoilta on löydetty kaulalta ilveksen purentajäljet, Kvist kertoo.

Katso video Mimmi-kissan kuolemasta alta.

Talliyrittäjälle kissat eivät ole mitä tahansa lemmikkejä, vaan tärkeitä työtovereita, sillä ne pitävät rottien ja hiirten määrän tallissa kurissa.

– Viime juhannusviikolla naapurista tapettiin jälleen yksi kissa. Sen jälkeen en ole uskaltanut enää pitää tallikissoja. Nyttemmin hevosten loimiin on alkanut ilmestyä reikiä ja hiirtenpaskaa on joka paikassa, myös hevosten rehusäkeillä on käyty. Jyrsijäongelma tallissa on suuri, kuvailee Kvist.

Kvistillä on tallissaan kuusi shetlanninponia ja yksi suomenhevonen. Yksi poneista varsoi viime kesänä ja varsoo jälleen ensi kesänä.

– Ilvesvaaran takia ponivarsaa ei voi pitää öisin ulkona ennenkuin se on kasvanut tarpeeksi vahvaksi. Pelko on, että ilves voisi käydä varsan kimppuun, sanoo Kvist.

Kvist kertoo ilmoittaneensa ilveshavainnoista ja kissakuolemista paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle, mutta vastaus on ollut, että mitään ei voida tehdä.

– Usein ajatellaan, että kissa on vain kissa, mutta meille kissat ovat tärkeitä tallissa. Nyt meillä on enää kotikissoja, jotka saavat vain käydä ulkona päivällä. Myös kanojen pitämistä pihalla ilvekset rajoittavat, hän sanoo.

Koiraa Kvistillä ei ole.

– Meidän elämäntilanteeseemme koira ei tällä hetkellä sovi. Minä ja mieheni teemme osittain reissutyötä, joten koiralle pitäisi välillä olla hoitaja, hän kommentoi.

Ilves on Suomessa rauhoitettu laji, jota saa metsästää vain poikkeusluvalla. Keski-Suomen riistapäällikkö Olli Kursulan mukaan tapetut kissat eivät ole riittävä peruste saada vahinkoperusteista poikkeuslupaa ilveksen kaatoon.

– Yksittäiselle ihmiselle ongelma voi olla ikävä, mutta kissojen menetys ei ole peruste poikkeusluvan saamiseksi. Hevosille ilvesten ei katsota yleensä olevan uhka, sanoo Kursula.

Vahinkoperusteisia ilveksenkaatolupia on Kursulan mukaan myönnetty käytännössä vain Lapissa poronhoitoalueella.

– Lisäksi on ollut joitain yksittäisiä lammasvahinkoja. Vahinkoperusteisen poikkeusluvan saaminen edellyttää, että vahingot ovat merkittäviä, niitä on sattunut useammin kuin kerran eikä muuta ratkaisukeinoja vahinkojen poistamiseen ole kuin ilveksen kaataminen. Esimerkiksi yksittäinen lampaantappo ei ole peruste poikkeusluvalle, Kursula kertoo.

Kursulan mukaan kissojen tappamisessa on kyse siitä, että ilves kokee kissan kilpailijaksi ja poistaa sen omalta reviiriltään.

– Molemmat ovat kissaeläimiä ja ilves poistaa kilpailijansa. Ilveksiä houkuttelevat hevostallien pihapiireihin rusakot, jotka tulevat pihoihin hevosten heiniä syömään. Jos pihassa liikkuu kissoja, ne voivat joutua ilveksen saaliiksi, sanoo Kursula.

Kursulan mukaan Muuramesta on viime vuosina tullut talvisin useitakin yhteydenottoja talojen pihoilla liikkuneista ilveksistä. Tältä talvelta ilmoituksia ei ole tullut Kursulan tietoon.

Luonnonvarakeskus: Maakunnan ilveskanta pienentynyt

Keski-Suomen ilveskanta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan viime vuosina selvästi pienentynyt.

– Ilves on melko harvinainen suhteessa maakunnan pinta-alaan. Keski-Suomessa on viime syksyisen arvion mukaan 145–160 yli vuoden ikäistä yksilöä, kun vielä edellissyksyn arvio oli 220–230 ilvestä. Esimerkiksi hirviä on maakunnassa 6000, riistapäällikkö Olli Kursula huomauttaa.

Päivi Kvist pitää oman kokemuksensa pohjalta virallista Keski-Suomen ilveskanta-arviota alimitoitettuna.

– Kahden vuoden aikana meidän alueella pihoissa liikkuva ilvesemo on tehnyt tietojeni mukaan viisi pentua. Lisäksi ison urosilveksen jälkiä on nähty. Eli enimmillään pelkästään minunkin pihassa voi kulkea seitsemän eri ilvestä, pohtii Kvist.

Poikkeusluvat petojen kaatamiseen myöntää Suomen riistakeskus. Keski-Suomeen myönnettiin helmikuun lopussa päättyneellä metsästyskaudella 16 kannanhoidollista poikkeuslupaa ilveksen pyyntiin. Luvista käytettiin 15.

Luvat myönnettiin alueille, joilla ilveskanta on kaikkein tihein. Poikkeusluvan pyyntiin saivat myös esimerkiksi Jyväskylän seudun ja Korpilahden riistanhoitoyhdistykset.

– Kannanhoidollisillakin poikkeusluvilla pyritään ensisijaisesti poistamaan ”ongelmayksilöitä”, kuten pihoissa liikkuvia ilveksiä, kertoo riistapäällikkö Olli Kursula.

Mikä sitten avuksi, jos ilves vie kissoja omasta pihasta? Kursulan mukaan muuta neuvoa ei oikeastaan ole, kuin pitää omista kissoista huolta. Jos pelko ilveksistä on ilmeinen, kissoja on hyvä pitää sisällä, esimerkiksi jättää ne yöksi suljettuun talliin tai taloon sisälle.

– Ilveshän ottaa ne kissat pihasta tai pellolta. Myös koiran hankinnasta voisi olla apua. Yleensä ilves välttää pihapiiriä, jossa on koiria, Kursula kommentoi.