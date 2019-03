Talous romahti Uuraisilla – tilanne valkeni kaikessa karuudessaan vasta alkuvuonna

"Tulos heikkeni dramaattisesti vuodesta 2017 vuoteen 2018."

Näin toteaa Uuraisten kunnanjohtaja Juha Valkama blogissaan kunnan kotisivuilla. Dramaattisuutta lisää se, että talouden syöksy alkoi valjeta vasta loppuvuonna ja paljastui kaikessa karuudessaan tämän vuoden alussa.

– Jostain syystä merkkejä ei näkynyt aikaisemmin viime vuonna, joten tilinpäätöksen edessä tilanne oli hätkähdyttävä. Tulos on vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Budjetti muutoksineen näytti alijäämäiseltä 675 000 euron verran, Valkama kuvailee romahdusta.

Alkuperäisessä talousarviossa tavoiteltiin miljoonan euron vuosikatetta, joka talousarvion muutoksilla pieneni 600 000 euroon. Lopulta vuosikate painui 364 000 euroa miinuksen puolelle.

Luvut ovat Uuraisten kokoisessa kunnassa isoja ja ero budjetin ja toteutuman välillä valtava.

– Kaiken tämän seurauksena oli, että toimintaa rahoitettiin velalla. Tavoite, ettei nettovelka kasvaisi vuonna 2018, ei toteutunut.

Budjetti ylittyi erityisesti sosiaalitoimessa ja siellä perhetyössä. Asiakkaiden määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan ja perhetyöhön palkattiin kaksi uutta työntekijää. Siitä huolimatta perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun ostopalvelujen määrä kasvoi.

– Perhetyö on myös muuttanut luonnettaan, mutta rakenteet ja organisointi on perattava läpi. Jokin ei nyt toimi, Valkama pohtii.

Ylityksiä oli myös perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta ei yhtä rajuja.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot kasvoivat tuntuvasti.

– Perusterveydenhuollossa muun muassa vuodeosastohoidon menot nousivat, vaikka tavoitteena on vähentää laitoshoitoa. Erikoissairaanhoidon kuluihin on vaikea vaikuttaa. Emme ole kovin tyytyväisiä sairaanhoitopiirin aloittamaan kiinteään maksuun, Valkama sanoi.

Samaan aikaan verotulot jäivät ennakoitua pienemmiksi, samoin valtionosuudet. Metsänmyyntitulot jäivät arvioidusta.

Uurainen ei vielä hätyyttele kriisikunnan kriteerejä, ja taseessa on ylijäämää 3,6 miljoonaa euroa, joten alijäämä saadaan kuitattua.

– Mutta kovin monta tällaista vuotta ei voi olla.

Tulos on nyt mikä on, eikä se murehtimalla muuksi muutu. Nyt on käärittävä hihat ja katkaistava talouden negatiivinen kierre.

– Tavoitteena on pienentää toimintakatetta jo kuluvan vuoden aikana. Se tarkoittaa koko organisaation yhteisiä säästöjä käyttötalousmenoihin ja pyrkimystä käyttötaloustulojen lisäämiseen. Suosittelemme muun muassa henkilöstön talkoovapaiden käyttöä.

Taloustyöryhmä odottaa sivistyslautakunnalta ja perusturvalautakunnalta prosentin nipistämistä budjetista, mikä sivistyksessä tarkoittaa 87 000 euroa ja perusturvassa 115 000 euroa.

Jos jotain myönteistä kasvaneissa menoissa haluaa nähdä, niin viime vuoden syömävelka kohdentui lapsiin ja nuoriin.

– Se voidaan nähdä myös investointina tulevaisuuteen ja nuorekkaan kunnan tilapäisenä haasteena ja kasvukipuna.

Kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöstä 25.3. ja sen hyväksyy valtuusto.