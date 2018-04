Talousjätti Intia lämmittää suhteitaan Pohjoismaihin – pääministeri Modin vierailu kirvoittaa kritiikkiä Intian demokratian tilasta

Maailman nopeimmin kasvavien talouksien joukkoon kuuluva Intia lämmittelee taloussuhteitaan Pohjoismaiden kanssa. Maan pääministeri Narendra Modi vierailee tänään Tukholmassa tapaamassa Pohjoismaiden johtoa.

Huippukokous järjestetään Intian aloitteesta. Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Intia on pyrkinyt viime vuosina kasvattamaan kansainvälistä vaikutusvaltaansa, ja Modi on vieraillut ahkerasti eri puolilla maailmaa.

Hindunationalistista puoluetta edustava pääministeri on ristiriitainen persoona. Yhtäältä häntä pidetään lännessä uudistusmielisenä johtajana, joka on määrätietoisesti reformoinut Intian taloutta. Toisaalta häntä on arvosteltu demokratian rajoittamisesta sekä Intian muslimivähemmistön oikeuksien polkemisesta.

Kyberosaaminen ja puhdas teknologia kiinnostavat

Modi toivoo Pohjoismailta tukea Intian talouden uudistamiselle. Maan talouden odotetaan kasvavan lähivuosina yli seitsemän prosentin vauhtia. Illan huippukokouksessa päähuomio on taloudessa, mutta myös turvallisuuteen liittyviä asioita on agendalla. Intia on kiinnostunut Suomen ja muiden Pohjoismaiden kyberosaamisesta, ja tähän liittyvää yhteistyötä on tarkoitus edistää.

Pohjoismaat ovat aiemmin tavanneet yhteisenä rintamana myös Yhdysvaltain johtoa. Intian silmissä Pohjoismaiden valttina on erityisesti puhdas teknologia ja siihen liittyvät innovaatiot.

Ruotsi on panostanut viime vuosikymmeninä Intiaan moninkertaisesti enemmän kuin muut Pohjoismaat yhteensä. Ruotsalaisyritykset ovatkin vahvasti läsnä Intian markkinoilla. Vaatejätti H&M jatkaa uusien myymälöiden avaamista maahan ja aikoo palkata sitä varten satoja uusia työntekijöitä. Myös Ikea on avaamassa ensimmäisen tavaratalonsa maahan.

Modi aloittaa Tukholman-vierailunsa Ruotsin kuninkaan ja pääministeri Stefan Löfvenin tapaamisella. Ruotsalaismediassa vierailu on kirvoittanut kritiikkiä Intian demokratian tilasta.

– Toivon, että Stefan Löfven edes ottaa esiin (Intian) vähentyneen avoimuuden ja kansalaisyhteiskunnan heikentyneen tilan, kun hän tapaa Narendra Modin, sanoi Uppsalan yliopiston valtiotieteen professori Sten Widmalm Dagens Nyheter -lehdelle.

Make in India -periaate suojaa omaa teollisuutta

Myös Sipilällä on iltapäivällä lyhyt kahdenvälinen tapaaminen Modin kanssa. Suomi pyrkii erottumaan muun muassa aurinkoenergiaan, ydinvoimaan, kierrätykseen ja koulutukseen liittyvällä osaamisellaan.

Intia on vaikea markkina, sillä maa pyrkii suojaamaan omaa teollisuuttaan "Make in India" -ohjelman avulla. Se tarkoittaa, että ulkomaisten yritysten on siirrettävä tuotantoteknologiaa Intiaan ja hankittava voittonsa paikallisten tahojen kanssa solmituilla kumppanuussopimuksilla. Modi pyrkii kopioimaan Kiinan mallia ja muodostamaan Intiasta valmistusteollisuuden uuden navan Aasiassa.

Suomen ja Intian välinen tavara- ja palvelukauppa oli viime vuonna lähes 1,5 miljardia euroa. Maassa toimii noin sata suomalaista yritystä. Tärkeimpiä vientituotteita ovat perinteisen teollisuuden koneet ja laitteet, tietoliikenneverkot ja paperituotteet.