Talousrikosoperaatio jatkuu Turun saaristossa: Kaksi otettu kiinni ja seitsemää kuulusteltu – suomalaisyrityksessä epäillään miljoonien rahanpesua

Kaksi ihmistä on otettu kiinni ja seitsemää kuultu liittyen suureen talousrikostutkintaan Varsinais-Suomessa. Keskusrikospoliisi on tehnyt tänään etsintöjä yhteensä noin kymmeneen suomalaisen osakeyhtiön kiinteistöön Turun saaristossa. Operaatio laajalla alueella saaristossa alkoi tänään aamulla. Yrityksen kiinteistöt ovat hajallaan eri saarissa sekä mantereella.

Osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä. Lisäksi yhtiön epäillään käyttäneen toiminnassaan pimeää työvoimaa.

Poliisi ei toistaiseksi kerro kiinniotettujen sukupuolta, ikää tai muitakaan heihin liittyviä yksityiskohtia. Poliisi ei myöskään kerro, aiotaanko heitä esittää vangittavaksi. Molemmat kiinniotetut ovat toimineet yrityksessä ja heitä epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta.

Poliisi ei kerro, mistä ihmiset otettiin kiinni. Jotakin vihiä voi saada tänään määrätystä lentokieltoalueesta, jonka pohjoisraja kulkee hieman Paraisten pohjoispuolella ja eteläraja Korppoo–Nauvo-linjan eteläpuolella. Karkeasti arvioituna alue on kooltaan noin 20 x 30 kilometriä.

Poliisi on takavarikoinut ainakin erilaisia asiakirjoja, muistitikkuja ja muistikortteja.

– Kaikki on sujunut suunnitelmien mukaan ja rauhallisesti. Olemme takavarikoineet sellaista materiaalia, jota tavallisestikin talousrikostutkinnan kotietsinnöillä otetaan haltuun, kertoo rikostarkastaja Markku Ranta-aho KRP:stä.

Poliisi ei vahvista yhtiön nimeä

Operaatio jatkuu ainakin huomiseen.

– Kun ilta pimenee, joudutaan toimintaa supistamaan, mutta jatketaan huomenna, Ranta-aho sanoo.

Poliisi ei ole kertonut mistä yrityksestä on kyse, eikä KRP Ranta-ahon mukaan aio vahvistaa yrityksen nimeä esitutkinnan aikana.

Paraisilla Ybbersnäsissä sijaitsevan Airiston Helmi Oy :n kiinteistön edestä on kuitenkin tänään lähtenyt ja sinne palannut runsaasti poliisin autoja, kertoo paikalla ollut STT:n kuvaaja. Paikalta on muun muassa ajanut pois harmaa pakettiauto, jonka kyydissä näkyi Turun Sanomien mukaan ihmisiä kommandopipot päässä. Operaatio oli kuvaajan mukaan yhä käynnissä hieman ennen viittä iltapäivällä Ybbersnäsintien päädyssä, jossa on Airiston Helmi Oy:n kiinteistö. Kiinteistön pihassa oli tuolloin pari ihmistä.

Airiston Helmi on venäläistaustainen yhtiö, jonka päätoimiala on julkisten rekisteritietojen mukaan kiinteistöhallinto ja jolla on kiinteistöjä Turun saaristossa. Iltalehden mukaan ainakin vuonna 2015 yhtiöllä oli Turun saaristossa 10 kiinteistöä. Niistä iso osa sijaitsee kartan perusteella samalla alueella, jossa on lentokieltoalue operaation vuoksi.

Kiinteistön helikopteriliikenne pistänyt silmään

Yhtiön maakaupat saaristossa ovat aiheuttaneet huolta jo pitkään. Iltalehti kertoi kolme vuotta sitten, että yhtiö on hankkinut saaria merialueelta, jossa sijaitsee Puolustusvoimien käytössä olleiden tai yhä olevien linnakesaarten tihentymä.

Kaikki Airiston Helmen saaret sijaitsevat Suomen puolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta keskeisten syvävesiväylien varrella Turun ja Naantalin edustalla, lehti kertoi. Asiaan kiinnitti tuolloin huomiota myös presidentti Sauli Niinistö, Iltalehti kertoi.

Lisäksi yhtiön vilkas helikopteriliikenne on herättänyt hämmennystä Länsi-Suomessa, Yle kertoi toissa vuonna.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myönsi Ylen mukaan vuonna 2013 laskeutumispaikkaluvan Paraisten Ybbersnäsissä sijaitsevalle kiinteistölle. Laskeutumispaikkalupa on myönnetty Moskovassa asuvan omistajan yksityisen ja tilapäisen lentotoiminnan käyttöön, Yle kertoi.

STT on tavoitellut tuloksetta Airiston Helmen hallituksen jäsentä, varajäsentä ja tilintarkastajaa.

Eri maiden kansalaisia kuulusteltu

KRP tekee esitutkintaa Verohallinnon kanssa. Ranta-ahon mukaan yhtiöön liittyvissä rikosepäilyissä on kyse siitä, että liiketoiminnassa epäillään lyödyn laimin veroja ja esimerkiksi palkoista ei ole maksettu veroja. Päänimike on törkeä rahanpesu ja yrityksen toiminnassa epäillään myös törkeää kirjanpitorikosta ja törkeää veropetosta. Ihmiskauppaa ei Ranta-ahon mukaan epäillä.

KRP on vahvistanut, että osakeyhtiö on rekisteröity Suomeen, mutta sen omistus on toisessa EU-maassa. Tänään kuulustelluissa ihmisissä on Ranta-ahon mukaan useamman kuin yhden maan kansalaisia.

KRP on saanut kotietsintöihin tukea muun muassa Lounais-Suomen poliisilaitokselta ja Rajavartiolaitokselta. Kaikkiaan operaatiossa on mukana arviolta 100 ihmistä.

– Täytyy myöntää, että harvoin poliisi tekee näin isoa operaatiota, Ranta-aho sanoo.

– Tämä on hyvin hankala ja haastava kohde meille, koska kohde on hajallaan saaristossa. Sen takia olemme pyytäneet virka-apua.

Operaatiossa on käytetty apuna Merivartioston aluskalustoa.

– On myös pientä lentotoimintaa. Meillä on pari kertaa ollut kopteri ilmassa, pitää saada siirrettyä porukkaa paikasta toiseen.