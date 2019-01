Taloussanomat: Kohun keskellä olevan Esperi Caren toimitusjohtaja on tienannut miljoonia euroja hoivayhtiön johdossa

Taloussanomien mukaan Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni on tienannut mijoonia euroja viime vuosina.



Vuonna 2017 Aarnio-Isohanni oli otsikoissa hoiva- ja terveystalojen verokuningattarena. Verotettavat tulot olivat vuonna 2016 olleet lähes kuusi miljoonaa euroa. Pääomatulojen osuus summasta oli reilut viisi miljoonaa euroa.



Miljoonatulot selittyvät lähinnä sillä, että Esperi Caren pääomitus siirtyi vuonna 2016 brittiläiselle sijoitusyhtiö Intermediate Capital Groupille.



Vuonna 2010 Aarnio-Isohannin pääomatulot olivat yli kaksi miljoonaa euroa. Tuona vuonna suomalainen pääomasijoittaja Capman oli ostanut itselleen enemmistön Esperi Caresta.



Taloussanomien mukaan Aarnio-Isohanni on johtanut Esperi Carea yhtäjaksoisesti 16 vuotta. Tänä aikana hän on ansainnut rahaa yhteensä yli 12 miljoonaa euroa.

Valvira keskeytti hoitokodin toiminnan

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira päätti keskeyttää Esperi Care -yhtiön toiminnan Ulrika-hoitokodissa torstaina. Asia tuli julkisuuteen perjantaina. Vastuu hoidosta on siirtynyt Kristiinankaupungille.

Yksityisen hoitokodin toiminnan keskeyttämisen taustalla on vakavia epäkohtia ja laiminlyöntejä.

Yhden ihmisen epäillään myös kuolleen Ulrika-hoitokodissa hoitovirheen takia.

Valvira kertoi STT:lle perjantaina, että suurin ongelma Ulrika-hoitokodissa on ollut hoitohenkilökunnan liian vähäinen määrä ja vastuuhenkilön puuttuminen. Vastuuhenkilö vastaa hoitokodin lähiesimiestyöstä.

Valvira tutkii parhaillaan koko Esperi Caren toimintaa. Ongelmatapauksia on tullut Valviran tietoon kymmenistä eri yksiköistä usean aluehallintoviraston alueelta.

Esperi Care myönsi viikonloppuna, että sen toiminnassa on ollut virheitä.

Yritys lupasi palkata lisää henkilöstöä hoivakoteihinsa.

Esperi Care lupasi tiedotteessaan, että se ryhtyy välittömiin toimiin luottamuksen palauttamiseksi. Yhtiön mukaan Ulrikan ongelmat liittyvät laajemminkin henkilöstön resursointiin. Se lupasi palkata lisää väkeä tilanteen korjaamiseksi.