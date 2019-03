Taloyhtiöiden remonttirahat yhä tiukemmassa: jos korjauksia ei ole osattu suunnitella etukäteen, ei lainaa välttämättä tipu

Pankit ovat entistä varovaisempia lainoittamaan asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausurakoita. Joko rahoitusta ei myönnetä lainkaan tai se myönnetään pyydettyä pienempänä. Takaisinmaksuaikakin voi olla lyhyempi kuin taloyhtiö toivoo.

Lainaa heltiää parhaiten sellaiselle asuntoyhtiölle, jossa tulevat korjaukset on osattu suunnitella etukäteen. Vielä parempi, jos yhtiössä on säästetty remontteja varten rahaa, jolloin urakkabudjetti ei ole kokonaan velkavetoinen.

– Kunnossapitoa pitää tehdä koko ajan suunnitelmallisesti, eikä remontteja pidä päästää kasaantumaan. Jos viimeisellä hetkellä tehdään kaikki kerralla, niin totta kai pankki näkee sen riskinä, Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Hannu Mähönen sanoo.

Rahoituksen saaminen on Mähösen mukaan tiukentunut vuoden aikana. Kehitys huolettaa myös Kiinteistöyhdistyksessä.

– Me Kiinteistöliitossa ja paikallisissa kiinteistöyhdistyksissä olemme kovasti yrittäneet kannustaa taloyhtiöitä suunnitelmalliseen korjausrakentamiseen, Mähönen kertoo.

– Jos rahoitusta ei enää saadakaan siinä vaiheessa, kun taloyhtiö lähtee tekemään korjauksia, vaarantaa se kiinteistön pitkäjänteisen ylläpidon ja korjausrakentamisen, hän jatkaa.

Mähönen on kuullut myös tapauksista, joissa alustavissa keskusteluissa rahoitusta on luvattu, mutta lainaa hakiessa ehdot ovat muuttuneet.

Pankkien nihkeälle luottopolitiikalle on ainakin kaksi syytä. Ensiksikin lainaa ei mielellään myönnetä, jos korjattava kiinteistö on päässyt liian huonoon kuntoon tai sen sijainti on huono. Rahan tarve on suuri, mutta vakuuksien arvo pieni.

Toiseksi rahoittaja on sitä varovaisempi, mitä enemmän asuntoyhtiössä on sijoitusasuntoja samalla sijoittajalla. Kun sijoittaja on tehnyt asuntokauppansakin riskirahoituksella, hänen kykynsä maksaa vielä remonttilainaa voi olla kyseenalainen.

Mähösen mukaan joissain pankeissa katsotaan lainaehtoja määriteltäessä jo sitä, kuinka paljon taloyhtiössä on sijoitusasuntoja ylipäänsä. Silloin ei kuitenkaan yleensä huomioida, kuka on todella sijoittaja, ja kuka esimerkiksi osti lapselleen opiskelija-asunnon.

Jos pankki vastaa lainatiedusteluun kieltävästi, asuntoyhtiön on tietysti muutettava suunnitelmiaan. Ääritapauksissa voi käydä niinkin, että rapakuntoinen kiinteistö myydään rakennusliikkeelle, joka purkaa talon ja rakentaa uuden tilalle.

Joissain taloyhtiöissä lainan saaminen on ollut hankalaa, mutta tilanne ei ole kaikille toivoton. Jyväskylän kiinteistöpalvelun toimitusjohtaja Kari Kallio kertoo, että heidän isännöimänsä taloyhtiöt saavat edelleen keskimäärin neljä lainatarjousta remonttikohdetta kohti.

– Olemme tehneet pitkän tähtäimen korjaussuunnitteluun perustuvaa remontointia jo toistakymmentä vuotta, joten suurta korjausvelkaa ei ole päässyt syntymään. Hankaluuksia lainatarjousten suhteen taloyhtiöillä on, kun mennään keskustasta syrjään tai pienemmille paikkakunnille, ja jos taloyhtiöllä on paljon kertynyttä korjausvelkaa.

Kuka korjauksista oikein päättää?

Suomen kiinteistöliiton tekemän kyselytutkimuksen mukaan noin 40 prosenttia asunto-osakeyhtiöistä varautuu budjeteissaan tuleviin korjaushankkeisiin. Tosin kysely ei ulottunut läheskään kaikkiin taloyhtiöihin.

Investointipäätösten tekeminen puolestaan jää taloyhtiössä vähemmistön vastuulle, koska enemmistö osakkaista ei piittaa koko asiasta. Suomen kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen arvioi, että yhtiökokouksiin osallistuu 15–20 prosenttia osakkaista.

Yhtiökokous päättää, mitä ja milloin remontoidaan ja miten ne rahoitetaan.

Järvisen mukaan asuntoyhtiö pystyy onnistuneella sisäisellä viestinnällä parantamaan asukasaktiivisuutta.