Talvimyrsky katkaissut sähköt jo 50 000 taloudelta – lumisade sotkee liikennettä

Iltapäivästä asti voimistunut talvimyrsky on jättänyt jo yli 50 000 kotitaloutta ilman sähköä. Pelkästään Tampereen seudulla sähköttömiä asiakkaita oli illansuussa yli 10 000.

Myös liikennetilanne on sakean lumipyryn takia Tampereella erityisen hankala, kertoo päivystävä päällikkö Martti Honkala Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

– Kolareita on tapahtunut kymmenkunta. Niistä suurin osa on ulosajoja. Vahingontorjuntatehtäviä, esimerkiksi kaatuneita puita, on noin neljäkymmentä.

Pirkanmaalla yhdessä kolarissa ihminen loukkaantui vakavasti. Muissa kolareissa ei ole tapahtunut vakavia henkilövahinkoja. Honkala arvioi, ettei tilanne ole helpottamassa ainakaan alkuillasta.

– Luulen, että tämä jatkuu jonkin aikaa, kun keli on tällainen ja paljon ihmisiä liikenteessä.

Liikenne vaikeuksissa eri puolilla maata

Liikenne on sekaisin myös Etelä-Savossa, missä rekkoja oli alkuillasta jumissa ainakin kolmessa eri paikassa. Mikkelissä useamman rekan suma katkaisi liikenteen kokonaan Uudella Ristiinantiellä. Myös valtateillä 5 ja 23 rekat ovat aiheuttaneet osittaisia tukoksia.

Ympäri Itä-Suomea on tapahtunut useita ulosajoja, mutta niissä ei ole sattunut vakavia henkilövahinkoja. Pelastuslaitoksen mukaan Sulkavalla henkilöauto ajautui sohjoiselta tieltä ojaan iltapäivällä. Auto pyörähti katolleen, mutta kaksi kyydissä ollutta ihmistä eivät loukkaantuneet.

Etelänkin sateet muuttuvat yhä lumisemmiksi illan aikana. Tuuli yltyy myrskyksi eteläisillä merialueilla illan aikana. Forecan mukaan ajokeli on huono maan etelä- ja keskiosissa.

Eckerö Line perui laivamatkoja

Myrskyisä sää johtuu Suomen yli pyyhkäisevästä matalapaineen rintamasta. Ilmatieteen laitoksen mukaan sateet sekä tuulet hellittävät vähitellen yöllä.

Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta aallokosta Suomenlahdella. Myrskyaallot voivat nousta jopa 23 metrin korkuisiksi.

Sää vaikuttaa osin myös laivaliikenteeseen. Eckerö Line kertoi aiemmin peruneensa kaksi lähtöä turvallisuuden ja matkustusmukavuuden vuoksi. Peruuntuneet vuorot ovat Finlandian lähdöt kello 15.15 Helsingistä ja kello 18.30 Tallinnasta. Muut lähdöt ajetaan normaalisti. Yhtiö kertoo ottavansa yhteyttä lähdöille matkan varanneisiin asiakkaisiin.

Juttua päivitetty 18.12.2019 kello 18.24 sähkökatkojen määrällä, Tampereen ja Etelä-Savon tilanteilla.