Tammijärven vesiosuuskunnan alueella vesi edelleen keitettävä – muualla Joutsassa ja Luhangassa lähes kuukauden mittainen keittokehotus poistettu

Vesi on edelleen keitettävä Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueella Luhangassa. Kaikilla muilla Joutsan ja Luhangan talousvesiverkostojen jakelualueilta keittokehotus on poistettu tänään maanantaina 17. syyskuuta, tiedottaa Jyväskylän kaupunki.

Talousveden laatu alkoi laskea Leivonmäellä ja Kivisuon alueella elokuussa, ja keittokehotus annettiin perjantaina 17. elokuuta. Joutsaan ja Luhankaan vedenkeittokehotus annettiin tiistaina 18. elokuuta.

Verkoston puhdistaminen Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueella on hidasta, sillä verkosto on pitkä ja käyttäjiä vähän. Tämän vuoksi veden vaihtuvuus tietyissä putkilinjoissa on hyvin hidasta.

Lisätietoa keskiviikkona

Osuuskunnan jakelualueelta haetaan vesinäytteet huomenna tiistaina ja niiden alustavat tulokset valmistuvat ylihuomenna keskiviikkona. Ympäristöterveydenhuolto tiedottaa erikseen, kun keittokehotus Tammijärven vesiosuuskunnan jakelualueelta poistetaan. Tilanteesta tiedotetaan seuraavan kerran keskiviikkona iltapäivällä.

Etenkin loma-asukkaita muistutetaan juoksuttamaan vettä, kun he palaavat loma-asunnoilleen.

Joutsan Vesihuolto Oy ja Jyväskylän ympäristöterveydenhuolto seuraavat veden laatua edelleen tehostetusti ja kloorin syöttöä verkostoon jatketaan.

Puhtaan veden jakelupisteet kerätään pois mahdollisimman pian.