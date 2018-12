Tampereella ei ole todettu uusia tuhkarokkotartuntoja – kaksi kuitenkin ilmoittanut lievistä oireista

Uusia tuhkarokkotartuntoja ei ole todettu Tampereella perjantain jälkeen. Tilanteesta kertoi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen STT:lle lauantaina iltapäivällä.

Perjantaina Tampereella ilmeni kaksi aikuisen tuhkarokkotapausta. Sairastuneet eivät tartuta tautia eteenpäin, sillä heidät on rokotettu. Sairastuneet ovat hyväkuntoisia ja kotihoidossa.

Kaksikon on arvioitu saaneen tartunnan katolisen Pyhän Ristin seurakunnan messussa marraskuun lopulla. Tartuttaja on ollut rokottamaton henkilö, joka on saanut tartunnan ulkomailta.

Hiltunen kertoi lauantaina, että kaksi muuta kyseisessä messussa olleista on ottanut yhteyttä tartuntatautiyksikköön. Heidät on Hiltusen mukaan rokotettu, ja heidän oireensa olivat niin lieviä, että niiden syytä ei johtajaylilääkärin mukaan ollut tarvetta selvittää.

Sairaanhoitopiirin mukaan on mahdollista, että uusia tuhkarokkotapauksia ilmenee Tampereen seudulla vielä lähipäivinä.