Tampereella vaaratiedote yhä voimassa, terveydelle vaarallinen savu virtaa kohti Itää

Tampereella, Linnainmaan ja Pappilan alueella leviää edelleen terveydelle vaarallista savua. Alueiden ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto. Ohjeistus koskee myös alueen ulkopuolisia, jos he havaitseva savua.

Hätäkeskuslaitos antoi vaaratiedotteen savusta maanantaiaamuna Twitterissä. Vaaratiedote annettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan myös radion kautta aamulla kello yhdeksän aikaan.

– Savun suuntaa seurataan, ja tällä hetkellä se menee kohti pohjoista, Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan kello yhdentoista aikaan.

Palo syttynyt ilmeisesti murskainkoneesta

Savu on lähtöisin suuresta palosta Enerkon Oy :n energia- ja ympäristöpalvelun toimipisteessä. Paikalla palaa noin hehtaarin kokoinen energiapuukasa.

Pelastuslaitoksen mukaan Itä-Tampereella Hautalantiellä syttynyt puukasa palaa edelleen. Palo on lähtenyt todennäköisesti murskainkoneesta.

– Palo on saatu rajattua, mutta sammutustyö tulee kestämään vielä useita tunteja, koska kohteen raivaus joudutaan tekemään kaivinkoneiden avustamana, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.

Maanantai-iltapäivästä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen kertoi STT:lle, että kasa palaa edelleen muutamien palopesäkkeiden vuoksi.

– Vaaratiedote alueella on edelleen voimassa. Tuulen suunta on pyörinyt päivän aikana, ja nyt savu on kääntynyt kohti Leinolan asuinaluetta, Olkkonen sanoi.

Sammutustyöt kestävät Olkkosen arvion mukaan tiistaiaamuun, mutta suurimmat palopesäkkeet saadaan sammutettua kaivinkoneiden avustuksella maanantai-iltaan mennessä.